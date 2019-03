Sarah Kuttner veröffentlicht ihren vierten Roman - und kann noch immer nicht ganz glauben, dass sie Autorin ist. (Katharina Hintze)

„Kurt“ heißt ihr aktueller Roman, es ist bereits der vierte - und doch betrachtet sich Sarah Kuttner noch immer nicht als Autorin. „Ich würde wie aus der Pistole geschossen 'Moderatorin' antworten, wenn mich jemand nach meinem Beruf fragt“, erklärte die ehemalige VIVA- und MTV-Frau der Nachrichtenagentur teleschau. „Was ein wenig schade ist, weil ich damit mein eigenes Licht unter den Scheffel stelle. Aber es kommt mir jedes Mal so absurd vor, wenn ein Buch fertig ist. Dann denke ich: 'Das hab ich geschrieben? Geil!“, so Kuttner im teleschau-Interview.

Für einen Roman brauche sie nicht mehr als ein halbes Jahr - „auch wenn ich tagelang nichts mache und lieber popel. Vielleicht glaube ich auch deshalb nicht, dass ich Autorin bin, weil mir das so leicht von der Hand geht. Dann denke ich, das kann ja nicht gut sein.“

"Ich bin vielleicht zu nischig, zu speziell. Vielleicht kann man mit mir aufgrund meiner Direktheit auch nicht so gut arbeiten", mutmaßt Sarah Kuttner über ihre mittlerweile geringe Fernsehpräsenz.

Kritik von außen ist ihr als Autorin nicht egal, betont Sarah Kuttner: „Mein Fell wird auch nicht dicker. Bei jedem neuen Buch oder jeder neuen Sendung denke ich: Das ist doch so gut, das müssen doch alle gut finden! Wie ein kleines dummes Kind. Dann gehe ich ins Internet und google mich und finde eine schlechte Sache, die hängen bleibt“. Gegenüber der teleschau erklärte Kuttner weiter: „Nun, es bricht mir nicht das Genick, aber natürlich verunsichert es mich und macht mir schlechte Laune. Ich bin da gar nicht böse, sondern denke: Was, wenn die Recht haben?“

„Es ist nicht so schlau, dass ich diesen Job habe“

Nun, da sie 40 geworden ist („Ich war an der Ostsee, bekam einen bunten Kuchen gebacken, bin am Meer entlanggelatscht und habe abends einen gekifft. Und am nächsten Tag war ich 40 und exakt wie am Tag davor“), weiß die Moderatorin ihre öffentliche Wirkung einzuschätzen: „Das ist schon toll, gesehen zu werden, für etwas, das man geleistet hat.“ Zum anderen würde sie „keine wichtigen Dinge für den Ruhm verraten“. „Nicht weil ich so ein guter Mensch bin, sondern weil sich in mir rein körperlich alles dagegen sträubt.“

Wahrscheinlich, so Kuttner, sei sie „auch nicht die Richtige für das ganze Ruhm-Ding“. Die Begründung lieferte sie gleich mit: „Mir macht das mit dem Roten Teppich keinen Spaß, ich hasse es, fotografiert zu werden“. Zudem neige sie „zur Muffeligkeit“, und sie sei „oft ein bisschen bockig. Ich bin oft auch streng oder zu direkt, oft rutschen mir Dinge raus, die ich dann bereue“. Womöglich könne man „mit mir aufgrund meiner Direktheit auch nicht so gut arbeiten“. Mit einem Fernsehsender habe sie es sich „auch verscherzt, als ich zu denen mal ehrlich war und sagte, dass ich ihre Art mit Menschen umzugehen nicht gut fand - seitdem finde ich da nicht mehr statt. Ich verstehe aber schon, dass ich nicht auf jedem Sender fünf Sendungen hab. Man muss erst mal gucken, ob man so eine Kuttner eigentlich will“.