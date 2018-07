Claire Underwood (Robin Wright) wird in Staffel 6 von "House of Cards" das Präsidentenamt übernehmen. Kevin Spacey ist nicht mehr zu sehen. (Sony / David Giesbrecht)

Jahrelang spielten sie Seite an Seite in einer der erfolgreichsten Serien der Gegenwart. Wie kann es da sein, dass Robin Wright von den Fehlverhalten, die ihrem „House of Cards“-Kollegen Kevin Spacey zur Last gelegt werden, nichts mitbekommen hat?

In einem Gespräch mit der NBC-Reporterin Savannah Guthrie hat sich die US-Schauspielerin nun erstmals zum Belästigungs-Skandal um Spacey geäußert. „Kevin und ich kannten einander zwischen Action und Cut“, gab die 52-jährige gebürtige Texanerin zu Protokoll. Abseits der Drehs habe man kaum Zeit miteinander verbracht. „Ich kannte ihn als Menschen nicht“, beteuerte Wright. „Ich kannte ihn als den Meister seines Fachs, der er ist.“

"Ich kannte ihn als Menschen nicht", sagte Robin Wright über Kevin Spacey. "Ich kannte ihn als den Meister seines Fachs, der er ist." (Antony Jones/Getty Images)

Ende Oktober 2017 hatte der Schauspieler Anthony Rapp im Zuge der „MeToo“-Bewegung Kevin Spacey eines sexuellen Übergriffs bezichtigt. Einige weitere Kollegen schlossen sich in der Folge mit ähnlichen Erlebnisberichten an. Durch ein spontanes Coming-out konnte Spacey den Skandal nicht entschärfen. Er begab sich laut einer Sprecherin noch 2017 in Therapie und verlor zahlreiche Engagements, auch das in „House of Cards“.

Das vom Streaming-Anbieter Netflix produzierte und preisgekürte Polit-Drama wird in der sechsten Staffel ohne die von Spacey gespielte Hauptfigur des korrupten US-Präsidenten Frank Underwood zum Ende gebracht. Robin Wright, die seit 2013 Underwoods durchtriebene Gattin Claire spielt, führt den Serien-Cast an.