John Boyega ist seit 2015 Teil der jungen "Star Wars"-Generation. In "Star Wars 7" musste er noch in seinem Stormtrooper-Anzug schwitzen. (Getty Images/Tristan Fewings)

Als Stormtrooper, der sich auf die Seite der Rebellen schlägt, wurde John Boyega in „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ (2015) bekannt. Vier Jahre später blickt er nun zurück auf die Zeit, als er noch in seinem Stormtrooper-Anzug drehen musste. „Das war in 'Star Wars 7' wirklich schrecklich“, so der Schauspieler gegenüber der Nachrichtenagentur teleschau. „Ich klebte in diesem Kostüm und musste rennen und springen und Actionszenen drehen.“

Die Szenen im neuen „Star Wars“-Film seien dagegen einfacher gewesen - nicht nur, weil er nicht mehr in dem engen Anzug drehen musste: „Ich war fitter und gesünder und wusste, wie es läuft.“ Manche Szenen hätten ihn sogar überrascht: „Ich machte eine Menge Dinge, von denen ich nicht gedacht hätte, sie leisten zu können.“ Für den aktuellen Film habe die Crew sehr viel trainiert: „Ich musste zum Beispiel auf Pferden reiten, was ich vorher noch nie gemacht hatte“, so der 27-Jährige.

Finn (John Boyega) fühlt sich nicht zum Helden geboren. Doch im Laufe der "Star Wars"-Saga wird er zu einem. (2015 Lucasfilm Ltd. & TM / Disney)

„Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ ist der dritte und letzte Teil der Sequel-Trilogie der Weltraumsaga. Seit Mittwoch, 18. Dezember, ist „Star Wars 9“ in den deutschen Kinos zu sehen.