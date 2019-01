Bettina Tietjen und Alexander Bommes feiern gemeinsames Talk-Jubiläum und frotzeln über einen kleinen Altersunterschied. (NDR / Thomas Leidg)

Am 5. Januar ist sie 59 Jahre alt geworden und feiert mit ihrem „jungen“ Partner Alexander Bommes - er wird am 21. Januar 43 Lenze - ein rundes Talk-Jubiläum. Zum 50. Mal flimmert ihr Hannoveraner Talk „Tietjen und Bommes“ am Freitag, 18. Januar (22 Uhr), über den Bildschirm. Dann begrüßen die Moderatoren Schauspielerin Caroline Peters („Mord mit Aussicht“), Förster und Bestsellerautor Peter Wohlleben, Bundesliga-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus, Schauspieler Axel Prahl und den Ministerpräsidenten Schleswig-Holsteins, Daniel Günther. Knapp vier Jahre nach der ersten gemeinsamen Sendung am 6. Februar 2015 darf man das schlagfertige Duo durchaus eine Erfolgsgeschichte nennen. Rund 1,10 Millionen Zuschauer verfolgen einmal im Monat am Freitagabend die Sendung mit jeweils sieben bis acht Talk-Gästen im NDR, HR oder RBB Fernsehen.

Im Gegensatz zu Alexander Bommes, der ansonsten im Quiz und Sport zu Hause ist, darf man Bettina Tietjen getrost als Urgestein der deutschen Talkkultur werten. Vor Bommes moderierte sie das Format bereits mit den Partnern Eva Herman („Herman und Tietjen“, 1997 bis 2007), Yared Dibaba („Die Tietjen und Dibaba“, bis 2009) sowie Eckart von Hirschhausen („Tietjen und Hirschhausen“, bis 2014). Dass bei so viel Erfahrung und einem spitzzüngigen Partner wie Alexander Bommes ein Spruch zu 16 Jahren Altersunterschied nicht fehlen darf, versteht sich von selbst. „Was uns unterscheidet?“, fragt Bommes. „Der persönliche Lebensweg, Erfahrungen und Meinungen, die uns bis heute geprägt haben. Und ein kleines bisschen das Alter, das hört sie aber nicht gerne.“ Was Bettina Tietjen im sendereigenen NDR-Interview bestätigt: „Ich mag es nicht, wenn er mich 'Muddi' nennt.“

Bettina Tietjen, 59, moderiert seit 22 Jahren Talkshows im NDR-Fernsehen. Da muss man sich schon mal einen Spruch vom "jungen Kollegen" gefallen lassen ... (NDR / Thomas Leidg)

Ein Ende des Moderations-Gespannes Tietjen und Bommes ist derzeit nicht abzusehen. Beide wollen im Team weiterarbeiten - was Alexander Bommes' Zwischenbilanz des Formats wohl eher beiläufig ausfallen lässt: „Am Ende des Tages sind wir einfach 50 Folgen älter geworden. Mir sieht man es an, Bettina nicht. Sie sieht immer noch so jung aus wie bei Ihrer ersten Sendung kurz nach dem Wunder von Bern.“