Gerda Lewis (26) ist die neue Bachelorette. 2018 nahm sie bei "Germany's Next Topmodel" teil und belegte Platz 17. (TVNOW / Arya Shirazi)

20 Männer wollen ab 17. Juli versuchen, das Herz von Gerda Lewis zu erobern. Wie das am besten gelingen könnte, verrät die ehemalige „Germany's Next Topmodel“-Kandidatin und neue „Bachelorette“ nun schon mal in einem RTL-Interview: „Mir ist wichtig, dass ein Mann selbstbewusst ist und weiß, wo er in seinem Leben hin möchte“, erklärt sie. „Ich mag es, wenn ein Mann die Sache manchmal in die eigene Hand nimmt und ich nicht immer die Zügel in der Hand haben muss. Mit unsicheren Männern, die keinen Plan haben, kann ich nichts anfangen“. Zu sehr von sich überzeugt sollten die Herren aber auch nicht sein: „Ich mag keine Machos“, stellt die 26-Jährige klar. Männer sollten unbedingt „Gentlemen sein“, findet sie.

Und wie sieht der Traummann der Blondine aus? „Auf jeden Fall sportlich, und groß wäre gut. Und wenn möglich kein Vollbart“, meint Gerda Lewis. Aber: Aussehen ist für sie nicht der Hauptkritikpunkt: „Mich muss die Ausstrahlung überzeugen. Das Auftreten, und das Selbstbewusstsein ist mir viel wichtiger als das Äußerliche.“

Als neue "Bachelorette" verteilt Gerda Lewis die Rosen. 20 männliche Kandidaten stehen ihr für eine mögliche Liebelei zur Auswahl. (TVNOW / Arya Shirazi)

Gesucht: Mann mit dickem Fell und Kinderwunsch

Über eine weitere Sache sollten sich die Rosenkavaliere zudem im Klaren sein: Mit Anfang 30 würde die Mittzwanzigerin gern anfangen, eine Familie zu gründen - darum würde sie nach eigener Aussage nur mit jemandem eine Beziehung eingehen, mit dem sie sich das vorstellen könnte.

Hübsche Aussichten: Gerda Lewis will einen Kuss bei einem ersten Date nicht ausschließen. Allerdings: "Er sollte zur Situation passen und von beiden Seiten gewollt sein", wie die "Bachelorette" betont. (TVNOW / Arya Shirazi)

Was die Kandidaten von ihr erwarten können? „Ich bin sehr spontan, sehr für Spaß und sehr verrückt. Es wird mit mir nie langweilig, ich habe viel Temperament und setze mich auch gerne durch. Mein Partner muss ein dickes Fell haben“, verrät die Influencerin. Nur in einem Punkt ist sie schüchtern: „Ich würde niemals jemanden von mir aus ansprechen“, gesteht Gerda Lewis. Gefällt ihr jemand, dann nimmt sie lieber Blickkontakt auf.

Aber, Achtung: Wer zu schnell rangeht, hat schon verloren: Sie habe ihre Probleme damit, „wenn ein Mann zu schnell versuchen würde, Körperkontakt aufzubauen. Da bin ich zurückhaltender.“ Einen Kuss beim ersten Date will die Bachelorette aber nicht ausschließen.