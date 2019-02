Charlotte Roche geht in die Politik. Die 40-Jährige ist ab sofort Mitglied der Partei Bündnis 90 / Die Grünen. (Thomas Lohnes/Getty Images)

In ihrem offenherzigen Roman „Feuchtgebiete“ hat Charlotte Roche bewiesen, dass sie nicht lange um den heißen Brei herumredet und auch unangenehme Themen auf den Tisch bringt. Beste Voraussetzungen also für den neuen Aufgabenbereich der Bestsellerautorin. Die 40-Jährige ist nämlich seit wenigen Tagen Parteimitglied bei Bündnis 90 / Die Grünen. Arndt Klocke, der Fraktionsvorsitzender der Grünen-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen, gab die frohe Kunde mit einem Facebook-Post bekannt.

Auch Roche reagierte und postete eine Story in Instagram, in der sie schrieb: „Okay fuck it. Ich muss was tun.“ Darunter folgte eine Auflistung mit aktuellen politischen Themen, etwa den Dieselskandal, rechte Gewalt, Metoo, das Tempolimit oder die Massentierhaltung. Schon seit längerem engagiert sich die Autorin politisch, ob als Mitglied der globalisierungskritischen Organisation Attac oder als Demonstrantin gegen die Castor-Transporte und gegen Atomkraft.

In Instagram schrieb Charlotte Roche: "Okay fuck it. Ich muss was tun." Darunter listete sie diverse politische Probleme auf, etwa rechte Gewalt oder die Massentierhaltung. (Mathis Wienand/Getty Images)

Mit dem Gedanken, in die Politik zu gehen, spielte Roche nach Aussagen von Arndt Klocke schon länger. Sie hätte schon häufiger angedeutet, dass sie sich einbringen wolle, so der Grünen-Politiker. „Wir freuen uns natürlich, dass sie mit an Bord ist und hoffen auf viele spannende Anregungen“, sagte er.