Bei einem Besuch auf Gut Aiderbichl postete Dieter Bohlen ein Video mit den Worten: "Ich schaffe es einfach nicht." (Getty Images/Hannes Magerstaedt)

„Ich schaffe es einfach nicht“ - diese Worte dürften Fans von Dieter Bohlen schwer treffen: Zuerst via Instagram-Video und später per Pressemitteilung sagte der 65-Jährige seine Tour für 2020 fast vollständig ab. Lediglich in Oberhausen (6. März) und Dresden (5. Juni) wird er auftreten.

Der Grund für die Absage sei, dass er eine Auszeit nach dem Powerjahr 2019 brauche. Seine Juroren-Tätigkeiten beim „Supertalent“ und bei „DSDS“, die Aufnahmen für sein neuesten Album, die bisherige Tour - das alles haben zu dem Entschluss geführt, seine „MEGA Tournee“ im kommenden Jahr auszusetzen. Geplant sei aber, dass sie 2021 weitergeht. Bereits erworbene Tickets können an den Verkaufsstellen zurückgegeben werden.

Family first

Die Entscheidung sei Dieter Bohlen nicht leichtgefallen: „Ich hatte in diesem Jahr einfach keine Zeit mehr, Dinge zu tun, die mir am Herzen liegen. Ich möchte mehr Zeit für meine Familie haben.“

Seit Herbst 2006 ist Bohlen mit Fatma Carina Walz liiert. Die beiden haben eine Tochter und einen Sohn. Aus früheren Beziehungen hat er vier weitere Kinder.