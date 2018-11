Privat schaut Henriette Richter-Röhl überhaupt kein Fernsehen. (ARD Degeto/Frank Dicks)

Bei „Sturm der Liebe“ gab sie zusammen mit Gregory B. Waldis einst das Traumpaar. In der neuen ARD-Familienreihe „Weingut Wader“ (Auftakt am Freitag, 2. November, 20.15 Uhr) spielt Henriette Richter-Röhl nun eine Biowinzerin und Erbin des Grundes. Privat bleibt die 36-Jährige dem TV-Programm allerdings eher fern, wie sie der Nachrichtenagentur teleschau verriet: „Ich schaue überhaupt kein Fernsehen, weil ich keine Zeit dafür habe. Wenn es doch mal der Fall sein sollte, bin ich in den Mediatheken unterwegs oder auf Netflix.“

Beruflich nimmt sie die Konkurrenz der Streamingdienste locker: „Auch Netflix, Amazon und Co. brauchen Schauspieler, daher denke ich nicht, dass ich arbeitslos werde. Die kommende Generation von Schauspielern wird sie sich in einer anderen Filmlandschaft zurechtfinden müssen.“ Dennoch: „Es ist unglaublich schwer, an gute Rollen zu kommen und vor allem, davon leben zu können“, so Richter-Röhl gegenüber der teleschau.

Henriette Richter-Röhl darf als Anne in "Weingut Wader" (Freitag, 2. November, und Freitag, 9. November, 20.15 Uhr, ARD) eine Biowinzerin spielen. (ARD Degeto/Frank Dicks)

Auch mit erfolglosen Castings ist die gebürtige Berlinerin vertraut: „Die Frustration gehört zum Beruf, und man gewöhnt sich nur schwer dran. Absagen treffen mich natürlich, auch, wenn ich mir das selbst nicht eingestehe. Aber sobald man dann eine Zusage für eine Rolle bekommt, sind alle anderen 'Neins' vergessen.“

Auf keinen Fall jedoch würde die brünette Schauspielerin in einer Reality-Show auftreten, wie sie im Interview mit der teleschau klar stellte: „Ich möchte, wenn's geht, meine Würde behalten. Auch wenn die Teilnehmer sich als Kunstfiguren präsentieren, ich könnte mich nicht so privat zur Schau stellen. Ich finde Reality-TV-Shows sind ein Ausverkauf von Menschen, und damit möchte ich nichts zu tun haben.“