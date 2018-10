"Es tut jeder Frau gut, wenn sie sich sexy fühlt": Beatrice Egli ist mit sich und ihrem Körper im Reinen. (Anita Bresser / Universal Music)

Wer nicht gerade Benjamin Button heißt, weiß: Die Flucht vor dem Alter ist nicht möglich. Trotzdem versuchen viele Stars, sich künstlich zu verjüngen. Für Schlagersängerin Beatrice Egli ein Ding der Unmöglichkeit: „Ich stehe auf Natürlichkeit. Und Natürlichkeit bedeutet, zu seinem Alter zu stehen“, erklärte die Schweizerin im Interview mit der Agentur teleschau. Zwar räumt sie ein, dass Männer es im Prozess des Alterns leichter haben: „Männer dürfen reifer werden - wir Frauen sollen hingegen möglichst immer jung und sexy aussehen. Ein bisschen ungerecht ist das schon.“ - Doch gleichzeitig findet sie, als Frau dürfe man sich „davon nicht komplett unter Druck setzen lassen“. Schließlich helfen auch Schönheitsoperationen oder Botoxspritzen nicht darüber hinweg: „Irgendwann werden wir alle alt!“Es gäbe „bereits ein gewisses Umdenken, das ich sehr begrüße“, so die 30-Jährige. „Nicht ganz zufällig sieht man heute mehr und mehr Frauen mit grauen Haaren auch in Werbung und Fernsehen. Der Trend geht etwas mehr zur Natürlichkeit. Ich finde das cool.“

Dass sie selbst und ihr Körper oft in Klatsch und Tratsch besprochen werden, nimmt die einstige „DSDS“-Siegerin gelassen. Denn Beatrice Egli ist mit sich im Reinen: „Ich fühle mich sexy, und zwar von Kopf bis Fuß, und es fühlt sich toll an“. Nach einigen Jahren in der Showbranche kommt Egli zu der Erkenntnis: „Die Unterhaltungsbranche funktioniert wie eine Illustrierte.“ Das störe die 30-Jährige aber nicht. Ihren Fans sei die Musik wichtig, so der Eindruck der Schweizerin. Und überhaupt sei es wie in der Liebe: „Wenn es passt, findet man doch den ganzen Menschen toll. Da sind auch die inneren Werte interessant, nicht nur seine Figur oder seine Frisur.“

Schönheits-OPs? Nein, Danke: "Ich stehe auf Natürlichkeit", betont Schlagersängerin Beatrice Egli im Interview. "Und Natürlichkeit bedeutet, zu seinem Alter zu stehen und zu allem, was das Alter mit sich bringt." In der BR-Sendung "Gesundheit! Die Show" spricht sie am Dienstag, 23. Oktober, sicherlich über die Wechselwirkungen von attraktiver, natürlicher Ausstrahlung und einer gesunden Lebensweise - zu der auch genügend Schlaf gehört. (Anita Bresser / Universal Music)

„Bleibt natürlich, Jungs - aber lasst euch natürlich nicht gehen“, rät Beatrice Egli allen Männern und verrät, dass sie beim Kennenlernen stets ihrem „Bauchgefühl“ vertraue, „um herauszufinden, ob mich jemand nur kennenlernen will, weil ich ein Promi aus dem Fernsehen bin, oder ob er wirklich an mir als Person interessiert ist. Damit bin ich bisher gut gefahren. Scheinbar habe ich eine gute Menschenkenntnis.“ Mitentscheidend sei dabei auch, dass „bei mir der Unterschied zwischen der Frau, die man aus der Öffentlichkeit kennt, und der Realität gar nicht besonders groß ist.“ Beatrice Egli sagt selbstbewusst: „Ich bin ich!“ - Dazu gehöre zum Beispiel auch, „dass ich mit meinen Freundinnen in die Lokale und Clubs gehe, in die wir schon immer gegangen sind. Ich habe da noch keine schlimmeren Erfahrungen gemacht. Ich brauche auch keine Extrawürste, und meine Devise ist sowieso immer die gleiche: Mach dir das Leben nicht komplizierter als nötig!“ Momentan fehle ihr für eine Beziehung „sowieso die Zeit“, betont Beatrice Egli. „ Doch wenn es Liebe ist, dann gibt es einen Weg und die Zeit. Daran glaube ich!“

Beatrice Egli ist am Dienstag, 23. Oktober, 20.15 Uhr, im BR-Fernsehen zu Gast in der Sendung „Gesundheit! Die Show“. Dann wird es im Talk auch um Schlafprobleme gehen. „Alles über fünf Stunden wäre derzeit fast schon Luxus für mich“, bekennt der Schlagerstar im teleschau-Interview: „Momentan sind es aufregende Zeiten: Hinter mir liegen viele Tage mit intensiven Proben für meine Tournee, da stehe ich unter Hochspannung - in einem positiven Sinne eigentlich, aber das verfolgt mich eben auch nachts und im Traum. Manchmal liege ich mitten in der Nacht im Bett und bin plötzlich total kreativ und beschäftige mich mit meiner Musik, mit den Arrangements der Songs und solchen Dingen.“