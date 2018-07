Moderatorin Barbara Schöneberger ist überall gefragt, wie hier beim Deutschen Fernsehpreis. Für ihr Magazin "Barbara" hat sie sich nun mit dem Thema Alleinsein auseinandergesetzt. (Andreas Rentz /Getty Images)

Das Magazin „Barbara“ widmet sich in der neuen Ausgabe einem besonderen Schwerpunkt: dem Alleinsein. Herausgeberin Barbara Schöneberger selbst hat damit laut eigener Aussage wohl weniger Erfahrungen: „Ich muss ehrlich sagen, ich war leider nie in meinem Leben Single, und das tut mir jetzt im Nachhinein ein bisschen Leid, weil ich eigne mich in meiner Vorstellung sehr für ein Single-Leben.“

Bei einem Cover-Shooting am Berliner Wannsee spricht sie sehr offen. So habe sie sich bei einer drohenden scheiternden Beziehung bereits einen Nachfolger gesucht und sei dann im fließenden Übergang von einem zum anderen gewechselt. Stolz ist sie darauf nicht: „Rückblickend ist es ein bisschen schade, dass ich nicht mal so drei, vier, fünf, acht Jahre Single war in meinem Leben. Das hab' ich leider irgendwie übersprungen.“

Als Chefredakteurin ihres Magazins "Barbara" lädt Barbara Schöneberger die geneigte Leserschaft gerne mal zum Meet and Greet ein. (Alexander Koerner/Getty Images for BARBARA)

Doch die neue Ausgabe der „Barbara“, die am 5. Juli erscheint, thematisiert nicht nur das Leben als Single, sondern auch die Offenheit gegenüber anderen Menschen. Dazu kann die 44-Jährige mehr Erfahrungen beitragen: „Ich spreche gerne mal jemanden an“, erklärt sie. „Ich finde, immer wenn man nett ist zu anderen, und mit anderen ins Gespräch kommt, fühlt man sich danach noch besser.“

Die gebürtige Münchnerin selbst ist seit 2009 mit dem Computer-Unternehmer Maximilian von Schierstädt verheiratet. Zwei Kinder gehen aus der Ehe hervor. Die Familie lebt gemeinsam in Berlin. Seit 2015 ist Barbara Schöneberger Herausgeberin des Magazins „Barbara“.