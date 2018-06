In einer Theaterproduktion wird John Malkovich den ehemaligen Filmproduzenten Harvey Weinstein spielen. (Carlos Alvarez/Getty Images)

Eine unsympathischere Rolle kann man sich derzeit wohl kaum aussuchen - John Malkovich hat es dennoch getan: „Ich werde Harvey Weinstein spielen“, erklärte der Schauspieler im Interview mit dem WDR-Kulturmagazin Westart. Übernehmen werde er die Rolle des ehemaligen Hollywood-Produzenten, dem mehrere Frauen Vergewaltigung und sexuelle Belästigung vorgeworfen haben, in dem Theaterstück „Bitter Wheat“ von David Mamet spielen, das im kommenden Jahr in London Premiere feiern soll. „Das Theaterstück ist sehr lustig und sehr fies zugleich. Ich bin mir sicher, dass wir damit polarisieren werden“, so Malkovich.

In dem Interview äußert sich der 64-Jährige auch zur MeToo-Debatte: „Ich weiß nicht, was es zu debattieren gibt, wenn es um sexuelle Belästigung geht. Wenn jemand vergewaltigt wird, gibt es nichts zu debattieren. Wenn jemand belästigt wird, gibt es nichts zu debattieren.“ Er verstehe allerdings nicht, warum viele Vorwürfe über soziale Medien erhoben würden: „Ich würde mir wünschen, dass all diese Dinge direkt vor Gericht gehen. Die Polizei sollte informiert werden und ermitteln. Ich denke nicht, dass eine mediale Debatte notwendig ist.“

Der einstige Star-Produzent Weinstein muss sich nun bekanntlich vor Gericht für seine Taten verantworten, nachdem mehrere Schauspielerinnen schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben hatten.

Das WDR-Fernsehen zeigt das ganze Gespräch mit John Malkovich am Montag, 4. Juni, 22.40 Uhr.