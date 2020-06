Barbara Becker (53) hat wegen ihrer Hautfarbe schon häufig schlechte Erfahrungen gemacht. In einem Interview sagte sie jetzt, sie werde nicht aufhören, dagegen zu kämpfen: "Ich will und werde mich an Rassismus und Diskriminierung nie gewöhnen können und auch nicht wollen." (2019 Getty Images/Thomas Niedermueller)

„Ich will und werde mich an Rassismus und Diskriminierung nie gewöhnen können und auch nicht wollen“, erklärte Barbara Becker in einem Interview der Zeitschrift „Gala“. Die Ex-Frau von Tennislegende Boris Becker, der am Sonntag nach einer „Black Lives Matters“-Demo in London für seine Teilnahme von vielen Deutschen massiv angefeindet worden war, sieht die aktuellen Geschehnisse als dringende Ermahnung zum Handeln. Denn auch sie musste sich in der Vergangenheit Sätze wie „Geh doch dahin zurück, wo du herkommst“ anhören. Sie werde nicht aufhören, dagegen zu kämpfen.

Sie versuche, solche rassistischen Äußerungen nicht an sich heranzulassen, sagt sie: „Wichtig ist, dass man ein gutes Selbstbewusstsein für sich entwickelt und dieses immer wieder pflegt.“ Bei ihren Kindern habe sie deshalb auch großen Wert auf einen starken Charakter gelegt. „Kinder müssen wir so erziehen und fördern, dass sie ohne Minderwertigkeitskomplex groß werden“, so Becker weiter. Die Tochter eines Afroamerikaners und einer Deutschen lebt heute in Miami und erlebt die Proteste in den USA hautnah mit.

Das Beispiel ihrer Familie zeigt aber, dass Rassismus keineswegs ein rein amerikanisches Problem ist. 2018 wurde ihr Sohn Noah von einem AfD-Politiker als „kleiner Halbneger“ bezeichnet. Im Interview erzählt sie, dass er damals eine Klage gegen den Politiker einreichte und in erster Instanz Recht bekam. „Noah hat das damals komplett alleine gemacht und ohne jede Rücksprache mit mir auf diese scheußliche Verunglimpfung reagiert. Er ist auf der ganzen Welt unterwegs und ein selbstbewusster Mann. Er hat Anzeige erstattet und das Schmerzensgeld gespendet.“ Sie sei stolz auf die Reaktion ihres Sohnes: „Bei uns in der Familie gibt es eine ganz klare Linie bei öffentlichen Angriffen: Ruhe bewahren.“