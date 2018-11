Sylvie Meis entwirft Dessous. Bei RTL sucht sie für ihre Designs in Spitze und mit Schleife nun passende Models: "Sylvies Dessous Models" ist eine Castingsendung der frivoleren Art. (MG RTL D / Stephan Pick)

Ihren Lebensunterhalt verdient Sylvie Meis längst nicht mehr nur mit Fernsehauftritten wie lange bei „Let's Dance“ und aktuell bei „Das Supertalent“. Die niederländische Moderatorin hat inzwischen ein eigenes Dessous- und Bademodenunternehmen. Ab 21. November sucht die 40-Jährige in der dreiteiligen RTL-Show „Sylvies Dessous Models“ (mittwochs, 20.15 Uhr) eine neue „Markenbotschafterin“ für ihre Modelinie. Eine gewisse Freizügigkeit ist Trumpf zur besten Sendezeit. Doch was ihre eigene Zeigefreudigkeit in der Öffentlichkeit angeht, hat sich der attraktive TV- und Modelimport aus dem Nachbarland Grenzen gesetzt.

Man habe sie schon oft gefragt, ob sie sich für ein Männermagazin ausziehen wolle, bestätigte Sylvie Meis im Gespräch mit RTL. An Anfragen vom „Playboy“ etwa habe es nicht gemangelt. „Ich habe aber am Anfang meine Karriere gesagt: Ich verspreche es mir selber - und meinem Vater - ich habe eine Lingerie-Marke ja, ich bin im Dessous zu sehen, und es ist alles sexy - aber nackt werde ich mich nie zeigen. Und daran halte ich mich!“

Sylvie Meis freut sich sehr über ihre neue Sendung: "Es ist unfassbar, bei RTL eine Show zu bekommen mit meinem eigenen Namen! Es gehe nicht nur darum, "eine perfekte Markenbotschafterin für meine Kollektion zu finden", sondern es sei "auch eine Chance, mich dem deutschen Publikum als Businessfrau vorzustellen". Und das sind ihre Kandidatinnen ... (MG RTL D / Stephan Pick)

Auch ihre Zeit als Dessous-Model sieht Meis einem natürlichen Ende entgegenlaufen: „Ich kann mir schon vorstellen, dass ich mit 55 nicht mehr die Hauptkampagne von meiner Marke trage“, räumte sie gegenüber RTL ein. Bis es so weit sei, suche sie nun „frische, junge Gesichter, die mich unterstützen“. Meis weiter: „Ich bin mittlerweile 40 geworden. Ich finde, das ist immer noch jung, und ich fühle mich immer noch wohl in meinem Körper. Aber zusätzlich möchte ich einfach noch mit anderen zusammen etwas aufbauen. Meine ganzen Tipps und Erfahrungen möchte ich weitergeben. Dazu habe ich jetzt meine Show, und dieses Mädchen kriegt einen mega Start in ihre Karriere als Dessous- oder Swimwear-Model.“

Ausgelobt für die Gewinnerin der auf drei Folgen ausgelegten Model-Castingshow sind 50.000 Euro sowie der Zuschlag für eine neue Werbekampagne. „Sylvies Dessous Models“ ist die erste „eigene“ Show der langjährigen „Let's Dance“-Moderatorin im deutschen Fernsehen.