Um das perfekte Gewicht zu bekommen, wollte Ex-Box-Profi Henry Maske sogar schon mal seine Boxershorts fallen lassen. (Getty Images / Andreas Rentz)

Barbara Schöneberger bringt den Ex-Boxprofi Henry Maske in der jüngsten Ausgabe ihrer Radio-Talkshow „Mit den Waffeln einer Frau“ ins Plaudern. Dabei kommt auch eine schlüpfrige Begebenheit seiner Karriere ans Licht. „Ich war tatsächlich geringfügig übergewichtig. Was habe ich gemacht? Ich wollte meine Unterhose ausziehen“, verriet Maske, der 2007 seine Profi-Laufbahn beendet hatte. Doch das sei dann doch nicht nötig gewesen. „Glücklicherweise hat man mich ausgebremst. Am Ende war die Wage nicht korrekt eingestellt“, so der 56-Jährige.

Da er sich früher viel mit dem eigenen Gewicht auseinandergesetzt hat, ist es auch heute noch ein wichtiges Thema in seinem Leben. „Abnehmen ist deutlich gruseliger als halten“, findet der Ex-Boxer. Er selber habe sein „Wohlfühlgewicht“ ganz gut unter Kontrolle. „Ich weiß, was ich morgens wiege, weil ich genau weiß, was ich abnehmen werde.“

„Ich bin kein guter Sänger“

Außerdem wollte Schöneberger wissen, warum Maske nicht bei der ProSieben-Show „The Masked Singer“ teilgenommen hat - das wäre bei dem Nachnamen durchaus naheliegend gewesen. Doch das kam für den Olympiasieger von 1988 nicht infrage. „Auch mich hatte man angefragt, und ich habe mit fester Überzeugung abgesagt“, so das Box-Idol. Der Grund: „Ich bin kein guter Sänger.“

Das gesamte Interview mit Henry Maske ist am Samstag, 9. Mai, ab 11.00 Uhr, bei barba radio zu hören. Zu empfangen ist der Sender auf barbaradio.de oder per „barba radio“-App. Darüber hinaus kann das Gespräch ab Montag, 11. Mai, auch als Podcast gestreamt werden.