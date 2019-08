Wunderbare Figur, superb gespielt: Thomas Heinze ist als Polizist Dominik die heimliche Hauptfigur in "Blochin". (ZDF / Stephan Rabold)

Amerikanisch ist Schauspieler Thomas Heinze fast durch und durch. Der in West-Berlin geborene Sohn eines US-Amerikaners wuchs in den Staaten auf - und bediente die Rolle des schneidigen US-Sunnyboys viele Jahre lang gern. Auch der auf ihn zugeschnittenen Part des zwielichtigen „Lieutenants“ in der Thrillerserie „Blochin“, deren Finale am Montag, 5. August, 22.15 Uhr, im ZDF läuft, könnte kaum mehr vom US-Film geprägt sein. Das Amerikanische, „das konnte ich in 'Blochin' durchaus mehr bedienen“, sagt Heinze im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau. Einen Traum hat der 55-Jährige dahingehend: „Ich würde immer noch gern mal in Hollywood spielen. Es ist eine Glückssache, da muss - etwa wie bei Christoph Waltz - einiges zusammenkommen.“

Er kenne allerdings „keinen Schauspieler, der nicht Lust hätte, in einer amerikanischen Produktion zu spielen“, so Heinze gegenüber der teleschau. „Das müssten schon ganz besondere Schauspieler und ganz andere Menschen sein als ich“, weiß der beliebte Darsteller - „auch wenn es in Deutschland vielleicht ganz schick ist, zu sagen, man hätte kein Interesse daran“. Gerade im Angesicht der vielerorts gelobten, aber nicht fortgesetzten Serie „Blochin“ übt Heinze Kritik an den hiesigen Film- und Serienproduktionen.

„Ja, es geht anscheinend nicht, dass man in Deutschland eine Serie dreht, in der ein Polizist etwas Negatives tut - und dafür nicht sofort zur Rechenschaft gezogen wird“, meint der Schauspieler. „In anderen Ländern wie den USA funktioniert das seit Jahren - beispielsweise in 'The Shield'“, kritisiert der in Berlin lebende Vater dreier Kinder. Er erwarte „nicht von einem 'Tatort', dass er so in die Vollen geht. Und man kann es ja nachweislich auch nicht erwarten, bevor sich nicht etwas Grundsätzliches ändert“