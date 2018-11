Bremen-Nord

IG Metall ehrt Mitglieder für jahrzehntelange Treue

FR

Bremen-Nord. Es ist eine gute und schöne Tradition in der IG Metall Bremen, dass in jedem Jahr die Kolleginnen und Kollegen besonders geehrt werden, die seit 40, 50, 60 oder sogar 70 Jahren der IG Metall und damit der deutschen Gewerkschaftsbewegung in Treue und Solidarität verbunden sind.