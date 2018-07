Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Ihlpohler Damen suchen Übungsleiterin

FR

Für seine seit über 40 Jahren bestehende Damengruppe sucht der ASV Ihlpohl eine neue kompetente Übungsleiterin, die die Damen der Gruppe weiterhin in der Gymnastik anleitet. Privat treffen sie sich zum regelmäßigen Plausch beim Essen, in den Sommerferien machen sie gerne gemeinsame Radtouren und in der Weihnachtszeit gibt es ein Weihnachtstreffen (keine Anwesenheitspflicht).