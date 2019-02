Rap-Ikone Eminem ist über die Absetzung seiner liebsten Netflix-Serie sauer. (Ian Gavan/Getty Images for MTV)

Eminem ist stocksauer. Nicht, weil ihn mal wieder irgendein Rap-Konkurrent gedisst hat. Sondern weil seine Lieblingsserie abgesetzt wurde: Nachdem Netflix angekündigt hatte, die Marvel-Serien „Jessica Jones“ und „The Punisher“ einzustellen, reagierten nicht nur Ottonormal-Fans wütend, sondern auch Marshall Mathers himself. „Liebes Netflix“, beschwerte sich der 46-Jährige in Großbuchstaben bei Twitter, „bezüglich eurer Absetzung von 'The Punisher': Ihr habt es vermasselt! Mit freundlichen Grüßen, Marshall.“

Nachdem bereits vor einiger Zeit das Aus für „Iron Fist“, „Luke Cage“, „Daredevil“ und demnach auch für „The Defenders“ bekanntgegeben wurde, hatte der Streaminggigant nun auch „The Punisher“ und „Jessica Jones“ nicht mehr verlängert. „The Punisher“ startete Mitte Januar in seine zweite Season, „Jessica Jones“ wird Ende des Jahres ihren letzten Einsatz in Staffel drei bestreiten.

"Ihr habt es vermasselt", gab sich Eminem auf Twitter gegenüber Netflix hochverärgert. (Getty Images)

In einem offiziellen Statement seitens des VoD-Anbieters hieß es: „Wir sind Marvel dankbar für unsere fünfjährige fruchtbare Partnerschaft und danken den leidenschaftlichen Fans, die diese Serien von Beginn an mitverfolgt haben.“