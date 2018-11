Michi Möhrchen, KBZ-Leiter Arne Truhart-Tschorn und Drachenkind Jolinchen (von links) freuen sich auf viele Kinder beim AOK-Kindertag am Sonntag, 2. Dezember. (KERSTiN ROLFES 01776493929, Kerstin Rolfes und Jens Lehmkühler, Jens Lehmkühler)

Dezember, von 14.30 bis 17.30 Uhr ein vielfältiges Bühnenprogramm auf alle Gäste zwischen null und sechs Jahre sowie ihre Begleitung.

Das AOK-Maskottchen, das Drachenkind Jolinchen, und Michi Möhrchen als Maskottchen des Kinderbewegungszentrums (KBZ) sorgen für jede Menge Spaß. Vereinswirt Remo Waldt füllt mit frischen Waffeln die Mägen der Kinder. Gemeinsam läuten der Sportverein, die Gesundheitskasse sowie die kleinen und großen Gäste an diesem Tag die Vorweihnachtszeit ein, indem sie die erste Kerze am großen Adventskranz anzünden.Auf der Bühne führt Moderator Axel Pusitzky durch die Show, bei der die Besucher einen Eindruck davon bekommen, was sportlich bei Bremen 1860 alles möglich ist. Unter anderem zeigen die Gymnastinnen aus der Abteilung Rhythmische Sportgymnastik sowie junge Sportler aus der Turn- und Tanzabteilung, wie sich Kinder sportlich betätigen können.

Training mit dem Baby

Kangatrainerin Frauke Grimm ist mit einigen Müttern in der Halle und zeigt, was es mit dieser Sportart auf sich hat. Dabei tragen nämlich die Mütter während ihres Workouts ihre Kinder mit einem Tragegurt entweder vor der Brust oder auf dem Rücken. Mama und Baby treiben also in engem Körperkontakt gemeinsam Sport. KBZ- Leiter Arne Truhart-Tschorn und Hannah Kröger von der Geschäftsstelle des Vereins ergänzen das Programm mit einer bunten musikalischen Mischung aus Bewegungsliedern zum Mitmachen sowie weihnachtlichen Stücken. Es erklingen zudem bekannte Hymnen aus dem Rock- und Popbereich, bei denen die Eltern mitsingen können.

Die beliebte Bewegungslandschaft, ein Bobbycar-Parcours in Halle 5 sowie eine Krabbellandschaft in Halle 8 stehen für ganz kleine Gäste bereit. Halle 6 wird eher gemütlich eingerichtet – mit Platz zum Chillen und Stillen.

Neu ist in diesem Jahr, dass die Kunstturnhalle für Kinder ab fünf Jahre geöffnet ist. Die Turntrainer und Übungsleiter zeigen nicht mehr ganz so kleinen Gästen, wie sie sich sicher an den Geräten bewegen. Bei allem gilt die Devise: ausprobieren und mitmachen. Denn je früher der Nachwuchs mit Sport in seinen vielfältigen Facetten beginne, umso länger profitiere er von den positiven Auswirkungen auf das Immun- sowie Herz- und Kreislaufsystem, den Haltungsapparat und die Motorik, erläutern die Organisatoren.

Der Eintritt zum Kindertag ist frei. Es stehen Kinderwagenparkplätze zur Verfügung. Auf jedes Kind wartet eine kleine Überraschung. Bremen 1860 und die AOK freuen sich auf einen geselligen Nachmittag.