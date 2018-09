Die Experten in Sachen Steuern etwa bieten ihren Mandanten eine Vielzahl an Leistungen: Dazu gehören laut Bundessteuerberaterkammer (BStBK) unter anderem die Beratung und Vertretung gegenüber dem Fiskus, die Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten, die Unterstützung bei der Erfüllung der Buchführungspflichten, das Aufstellen von Bilanzen und deren steuerrechtliche Beurteilung, aber auch die Hilfeleistung in Steuerstrafsachen sowie Bußgeldangelegenheiten.

Steuerberater sind für Firmen auch deswegen unverzichtbar, weil sie stets auf dem aktuellsten Stand bezüglich strittiger Fragen und deren richterlicher Klärung sind. Ein Beispiel ist die Gewerbesteuerpflicht für die Veräußerung von Mitunternehmeranteilen. Nach Angaben der BStBK hat das Bundesverfassungsgericht in diesem Jahr anlässlich der Verfassungsbeschwerde einer Kommanditgesellschaft entschieden, dass die Gewerbesteuerpflicht in solchen Fällen keine Verletzung des Leistungsfähigkeitsprinzips darstellt – ein Urteil, über das Veräußerer von Kommanditanteilen Bescheid wissen sollten.

Privatleute können ebenfalls von dem Wissen der Steuerberater profitieren, etwa diejenigen, die mehrere Immobilien besitzen und diese vermieten. Die Experten übernehmen nicht nur die Buchhaltung, sondern besitzen auch Kenntnis über Gesetzesänderungen, die auf die Eigentümer zukommen. So kündigt die Bundessteuerberaterkammer an, dass sich die Bemessung der Grundsteuer ändern soll. Das Bundesverfassungsgericht hat hierzu kürzlich eine zweistufige Frist für die Neuregelung angeordnet. Damit, so die Kammer, wird die jahrelange

Ungleichbehandlung bei der Bewertung von Grundstücken beseitigt. Die zur Steuerberechnung verwendeten Einheitswerte in den neuen Bundesländern reichten Zeitungsberichten zufolge bis

1935 zurück sowie in den alten Ländern bis 1964, da es angesichts des damit verbundenen hohen Aufwandes nie zu Neubewertungen gekommen sei.

Darüber hinaus übernehmen die Profis viele weitere Aufgaben. „Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sind nicht allein Fachleute auf dem Gebiet des Steuerrechts. Mit der fortschreitenden Digitalisierung in den Steuerkanzleien bieten sie zugleich ihren Mandanten in diesem Bereich einen zusätzlichen Nutzen, der in den kommenden Jahren immer wichtiger wird“, sagt Harald Elster, Präsident des Deutschen Steuerberaterverbands. So können die Fachleute etwa mit IT-Unterstützung aus den betrieblichen Unternehmenszahlen schnelle Handlungsempfehlungen entwickeln. Dem Verband zufolge sind Steuerberater angesichts ihrer betriebswirtschaftlichen Expertise und ihres digitalen Know-hows inzwischen zunehmend als Unternehmenslotsen und Digitalisierungscoaches gefragt. Sie vermitteln Firmen das nötige Bewusstsein, wie die fortschreitende Digitalisierung deren wirtschaftliche Zukunft und Wettbewerbsfähigkeit sichern kann.

Digital und international

Auch Unternehmensberater bieten zahlreiche unverzichtbare Leistungen. Besonders gefragt sind zum Beispiel Personalberater: Wie der Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) meldet, verzeichneten deutsche Recruitingspezialisten im vergangenen Jahr ein Umsatzplus von mehr als zehn Prozent. Rund 68 000 Positionen in der Bundesrepublik wurden 2017 mit ihrer professionellen Unterstützung besetzt. Nach Aussage des BDU greift der Großteil der Profis für seine Tätigkeit auf digitale Hilfsmittel wie Prozessautomation, Analysetools und Social-Media-Kanäle zurück. Die Fachleute sind zum Beispiel für Auftraggeber aus der Gesundheitsbranche, der Konsumgüterindustrie und aus dem Maschinenbau tätig.

Die Globalisierung hat auf zahlreiche Berufsfelder Auswirkungen, so auch auf die Arbeit von Unternehmensberatern. Wie der Bundesverband Die KMU-Berater mitteilt, sind mehr als ein Drittel der kleinen und mittleren Unternehmen mittlerweile nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern auch international aktiv. Die Berater bieten ihnen das innerhalb der Betriebe häufig nicht vorhandene Wissen, wie sich durch eine weltweite Vernetzung neue Absatz- oder Kooperationschancen optimal nutzen lassen. Aber auch Firmen, die lediglich im Inland aktiv sind, sehen sich unter Umständen mit Fragen der Internationalisierung konfrontiert. Dem Verband zufolge müssen sich beispielsweise Hotelbetriebe damit beschäftigen, wie sie sich auf ausländische Kundengruppen passgenau einstellen.