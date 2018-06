Juni, im Müllerhaus Heiligenrode statt. Schwerpunkt ist das sommerliche Vasen-Arrangement: Wie kann man in Vasen kreative Gestaltungen schaffen und nicht nur Blumensträuße oder einzelne Blumen hineinstellen? Dies erfordert als Grundlage das Kennenlernen und weitere Erproben von Befestigungstechniken, bevor die individuelle Kreativität sich Raum schaffen kann. Die Basis bildet der Blick auf die Natur. Mit klaren Regeln einerseits und individuellen Gestaltungsmöglichkeiten andererseits wird den Pflanzen ein besonderer Ausdruck gegeben. Der Workshop läuft am Freitag von 16 bis 19 sowie am Sonnabend von 10 bis 14 Uhr und ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Für die Teilnehmer entstehen Kosten von 45,50 Euro zuzüglich Material. Weitere Informationen und Anmeldungen unter Telefon 04 21 / 89 52 95 oder per E-Mail an info@kunstschule-stuhr.de.