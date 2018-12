TV-Komikerin

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Ilka Bessin: Arbeitslose brauchen Ermutigung

Kein Job, kein Geld, kein Antrieb: Ilka Bessin hat vor ihrer Comedian-Karriere schwere Zeiten durchgemacht. Deshalb weiß sie genau, was Menschen in dieser Situation am dringendsten brauchen.