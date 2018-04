Finn und Erik Schwichtenhövel vom RV Warfleth nahmen am Viertelfinale zur Deutschen Radball-Meisterschaft der U 13 in Recklinghausen teil. Gegner waren der RSC Schiefbahn, die SG Suderwich, RVW Gieboldehausen, SV Erzhausen und der RSV Leeden. Das erste Spiel wurde gefahrlos gegen die bereits bekannten Gegner von Gieboldehausen mit 3:1 geschlagen, gefolgt von einem ungefährdeten 6:0 gegen den RSV Leeden 2. Ein ebenso leichtes Spiel hatten Finn und Erik Schwichtenhövel gegen die Jungs vom SV Erzhausen 1. Diese wurden mit 5:0 geschlagen. Mit solchen Ergebnissen im Rücken spielte es sich gegen die SG Suderwich 1 aber leider nicht leichter. Ganz im Gegenteil: Das Spiel wurde mit 1:4 verloren, und nun hatten sie Angst, auch das letzte Spiel des Tages zu verlieren. Doch taktisch und kämpferisch wollten die beiden Jungen aus Niedersachsen dieses Spiel nicht hergeben und erspielten sich und ihren Trainern ein sicheres 5:1. Dieses Spiel bescherte ihnen dank des besseren Torverhältnisses den ersten Platz dieser Gruppe, der zur Teilnahme am Halbfinale zur Deutschen Meisterschaft berechtigt.