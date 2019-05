Mit ihrem Engagement gegen den Klimawandel war Greta Thunberg Ausgangspunkt für die "Fridays for Future"-Bewegung. Im Rahmen einer Klimakonferenz in Wien traf sie nun auf Arnold Schwarzenegger, der sich begeistert von der Klimaaktivistin zeigte. (Adam Berry/Getty Images)

Ob als Bodybuilder, Filmstar oder Gouverneur von Kalifornien - Arnold Schwarzenegger hat in seinem Leben schon viel erlebt und traf auf viele eindrucksvolle Persönlichkeiten. Nun reiht sich unter Arnies Bekanntschaften eine 16-Jährige ein, die dem „Terminator“-Star nachhaltig imponiert hat: Greta Thunberg. Schwarzegger postete auf seinem Twitter-Kanal ein Bild mit der Klimaaktivistin und schrieb dazu: „Ich muss zugeben, ich war sehr beeindruckt, als ich Greta Thunberg traf.“ Die beiden nehmen gegenwärtig an der Klimakonferenz „R20 Austrian World Summit“ in der österreichischen Hauptstadt Wien teil.

In ihrer Rede vor dem Plenum warnte die schwedische Klimaaktivistin: „Das ist nicht irgendein Notfall, sondern die größte Krise, die die Menschheit jemals gesehen hat.“ Vor allem die Politik rief sie in die Verantwortung: „Natürlich können Millionen von Kindern auf die Straße gehen, aber wir sind keine Führungspersonen, auch die Wissenschafter nicht.“

Nach dem Treffen mit Greta Thunberg veröffentlichte Arnold Schwarzenegger ein Bild auf seinem Twitter-Profil, das ihn gemeinsam mit der Klimaaktivistin zeigt. Dazu schrieb er: "Ich muss zugeben, ich war sehr beeindruckt, als ich Greta Thunberg traf." (Robert Cianflone/Getty Images,)

Auch Schwarzenegger sprach zu den Anwesenden. Schon oft hätten ihn Kritiker als verrückt abgestempelt, weil er sich an die Erfüllung scheinbar unerfüllbarer Dinge gemacht habe. „Aber die Träumer verändern die Welt, nicht die Zweifler“, betonte der 71-Jährige.