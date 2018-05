„Wir sind mit einem Anhänger der Bremer Firma Thermo Technik angereist. Hier nochmals unseren Dank an den Inhaber Frank Groenling, der es immer möglich macht, dass die Jugendabteilung den Anhänger nutzen kann.“ Auf dem Anhänger befindet sich die Technik, um ein Lichtpunktschießen durchzuführen. Mit diesem Sportgerät ist es möglich, auch schon kleinere Kinder unter zwölf Jahre zu trainieren. Es wird ein Lichtstrahl (Laserklasse 1) auf ein Ziel, welches sich in fünf Meter Entfernung befindet, abgeschossen. Das Ziel übermittelt den Treffer an einen Computer mit entsprechender Software und zeigt den Treffer auf einer Zielscheibe an. Durch den frühen Einstieg in dieser Sportart ist es uns möglich, schon früh Talente zu entdecken und entsprechend zu fördern.

Die Technik, die dahinter steht begeistert auch Jung und Alt. „Es waren an unserem Anhänger auch etliche Eltern und Großeltern, die diese Art des Sports ausprobiert hatten.“ Über Langeweile konnte man sich nicht beschweren. Die Jugendabteilung war froh, dass sie zu viert war und sich abwechseln konnte. Hier geht auch noch mal ein Dank an die Jugendsprecher, Sören Erik Johann und Dennis Groenling. Ohne die Beiden wäre es nicht möglich gewesen.

Für alle, die an diesem Sport gefallen gefunden haben: Das Training für die über Elfjährigen findet immer mittwochs ab 17.30 Uhr statt. Die jüngeren trainieren am Freitag ab 17.30 Uhr. Das Training am Freitag wird mit den älteren Jugendlichen zusammen durchgeführt, damit die Jugendabteilung zusammen wächst. Denn die Farger legen viel Wert auf ein harmonisches Miteinander in der Abteilung. Wer zum Training kommt, muss ein Erlaubnisschein mitbringen, das es auf der Internetseite www.farger-schuetzengesellschaft.de gibt. Auch eine Kopie des Personalausweises des Erziehungsberechtigten muss beiliegen.

Am 2. Juni findet in Farge der Ferientag des Kreissportbund Bremen-Nord statt. Ab 13 Uhr hat die Farger Schützengesellschaft ihre heiligen Hallen geöffnet. Hier können Interessierte alles ausprobieren und natürlich offene Fragen über den Sport klären. Kalte Getränke, Kaffee und Kuchen wird dann zu einem kleinen Preiß gereicht.

Die Farger Schützengesellschaft möchte auch an ihr Volks- und Schützenfest erinnern. Am Sonnabend, 7. Juli, um circa 15.30 Uhr wird ein Lichtpunktschießen auf einen Adler durchgeführt. Hier hat man die Möglichkeit Volkskinderkönig oder Königin zu werden. Das Schießen ist kostenlos. Für die Großen hat der Verein auf seinem Platz ein Festzelt aufgebaut. Bei freiem Eintritt kann man mit dem Deejay-Leif abfeiern. Am Montag findet der Königsball mit dem SAV Blasorchester statt. Der Eintritt ist frei.