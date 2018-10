Schon im Februar dieses Jahres wurden die Zimmer bestellt. Das war bei der großen Nachfrage – insgesamt nahmen Treckerfreunde aus elf Nationen mit 520 Fahrzeugen an dieser zum 17. Mal ausgetragenen Traditionsveranstaltung teil – auch nötig. Mit der Verladung der neun Fahrzeuge verschiedener Baujahre auf zwei Lastkraftwagen mit Hängern eines hiesigen Fuhrunternehmers ging es schon einige Tage vor dem Antritt der langen Reise quer durch die Bundesrepublik und Teilen Österreichs los. Schon dabei mussten Peter Helmke, Sven Jantzen Hans Schröder, Fabian Vogler, Claus Meierdirks, Christoph Klenke, Günter Brenneke, Markus Böttjer und Reiner Kleinsorge mächtig Hand anlegen. Mit auf die Reise gingen aber auch sechs Mitstreiter ohne Trecker.

Am späten Abend des 12. September ging es dann auf die rund 1000 Kilometer lange Reise. Ohne Probleme wurde das Ziel am Nachmittag des kommenden Tages erreicht. „Im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Jahren war das Wetter diesmal gut, sodass einem guten Gelingen der Veranstaltung nichts im Wege stand“, meinte Peter Helmke. Nach Quartiersnahme in einem Gasthaus, der Anmeldung bei den Organisatoren und der Erkundung der näheren Umgebung ging es dann am kommenden Nachmittag an die eigentlichen Aufgaben, nachdem am Morgen noch ein Almbauer in seinem Wohnhaus in 1300 Metern Höhe besucht worden war. Dort wurden die Gäste mit großer Freude aufgenommen, brachten als Geschenk aber auch einen großen Präsentkorb mit.

In fünf verschiedenen Altersgruppen der Fahrzeuge ging es dann eine Strecke von acht Kilometern von Bruck nach Fusch. Dort musste möglichst genau eine Geschwindigkeit von 12,90 Kilometern pro Stunde gefahren werden (ganz ohne Tacho, versteht sich natürlich). Einige Teilnehmer setzten dabei ein erlaubtes Navigationsgerät ein. Nahezu alle schafften die Aufgaben mit Bravour. In einem Zeitfahren beim zweiten Wertungslauf waren insgesamt 16 Kilometer, vorbei an einer Mautstation in 1100 Metern Höhe, bis zum Ziel auf 2370 Meter bei einer Steigerung bis zu zwölf Prozent zu fahren. „Schnee haben wir dabei nur von Weitem gesehen“, wurde von den Teilnehmern geäußert.

Hoch her ging es dann am Abend bei der Siegerehrung im vollen Festzelt, zumal noch eine Gruppe von Urlaubern aus dem Kreisgebiet begrüßt werden konnte. Erfolgreichster Teilnehmer der Treckerfreunde aus Lesumstotel und Werschenrege war Peter Helmke. Er landete mit seinem Fahrzeug MAN, Baujahr 1953, in der Gesamtwertung auf dem 17. Platz. Aber auch alle anderen schlugen sich im Feld der 500 Teilnehmer hervorragend.

Beim Frühschoppen am kommenden Morgen wurde mit vielen auswärtigen Teilnehmern eine insgesamt hochzufriedene Bilanz gezogen, bevor es am Nachmittag zum Verladen der Fahrzeuge für die Heimreise ging. „Es waren tolle und erlebnisreiche Tage, im nächsten Jahr sind wir wohl wieder dabei“, zogen die Teilnehmer ein positives Resümee. Ihr Dank galt den zahlreichen Helfern, besonders aber den Sponsoren, ohne die eine derartige Teilnahme nun einmal nicht möglich ist.