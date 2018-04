Wenn Sie jetzt in dieser Jahreszeit im Etelser Schlosspark spazieren gehen oder laufen, mit dem Partner durch den langsam grünenden Park schlendern, dann werden Sie denken, Mensch, wie schön ist das hier mitten in Etelsen." Gerade jetzt empfehlen die Mitglieder des Parkausschusses des Schlossparkvereins Etelsen einen Besuch dieses Kleinods, in dem sich die Natur von Tag zu Tag auf zauberhafte Art verändert. Jetzt treiben auch die Magnolien am Ende der großen Wiese nahe dem ehemaligen Mausoleum ihre unübersehbaren rosa-weißen, tulpenförmigen Blüten.

Entworfen wurden die Parkanlagen 1899 von Friedrich Kreiß, dem Herzoglichen Promenaden Inspektor aus Braunschweig, im Auftrage des damaligen Grafen im Schloss Etelsen, Christian von Reventlow. Heute steht die gesamte Parkanlage unter Denkmals- und Landschaftsschutz.

„Also, ab in die Natur, ab in diesen wunderschönen Park, und vielleicht mit einer kleinen Pause an den Fitnessgeräten“ – das empfiehlt der Parkausschuss sowie der gesamte Vorstand des Schlossparkvereins Etelsen.