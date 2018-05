Das Team des HBO Sanitätshauses bietet Venenmessungen an und berät umfassend. (BIANCA KLÄNER)

Daher lädt das Team des HBO Sanitätshauses zur Aktionswoche Gesunde Venen ein, bei der jeder kostenlos seine Venen messen lassen kann.

Bundesweit engagieren sich Sanitätshäuser dafür, dass die Bevölkerung sich mit dem Thema Beingesundheit auseinandersetzt. Das Gesicht der Kampagne ist die Schauspielerin ­Barbara Schöneberger, die auf die Vorteile von Kompressionsprodukten im modischen, sportlichen und medizinischen Bereich sowie auf das Können des Fachpersonals der Sanitätshäuser hinweist.

In der Filiale in der Steinsetzer Straße gibt es Unterstützungen in vielen Lebenslagen. (BIANCA KLÄNER)

Das HBO-Team verfügt eigens für die Aktionswoche über spezielle Messgeräte. „Bei der Venenmessung überprüfen wir den Status der Venenfunktion, und wie schnell der Blutfluss durch die Venenklappen zum Herzen ist“, erläutert Geschäftsführer Reidar Pahl. „Auch der Rückfluss wird gemessen.“ Im Bereich der Venenklappen werden spezielle Elektroden auf dem Bein befestigt. „Die Messung ist schmerzfrei und es gibt keinerlei Nebenwirkungen. Die Prozedur dauert acht bis zehn Minuten.“ HBO erkenne bei der Auswertung Probleme und berate umfassend über mögliche Abhilfen, etwa Kompressionstherapie und Venengymnastik. Bei schweren Störungen empfehle man die Konsultation eines Facharzts.

Mitarbeiterin Wenke Kreienborg ist Spezialistin für lymphologische Kompressionsversorgungen und zeigt im Rahmen der Aktion zeitgemäße Versorgungsoptionen sowie neue Produkte. Das Sanitätshaus hat in der Vergangenheit bereits Aktionswochen angeboten, die sehr gut angenommen wurden.

Vor allem wer eine Veranlagung zu Krampfadern hat, sollte sich frühzeitig mit der Venengesundheit beschäftigen. Der Sommer sei eine besonders kritische Jahreszeit, da Wärme nicht gut für die Venen sei, sagt der Experte. Die Hauptreisezeit steht kurz bevor, und für viele Menschen bringt sie Flug- und Bahnreisen mit sich. Da stundenlanges Sitzen im Flieger die Thrombosegefahr erhöht, ist es wichtig, sich vorab über mögliche Präventionsmethoden zu informieren.

Bei der Aktionswoche erfahren Interessierte alles Wissenswerte zu modernen Kompressionsstrümpfen und zu Reisestrümpfen, welche individuell gestaltet werden. Beingesundheit umfasst zudem die passende Pflege. Viele Menschen, die Kompressionsprodukte nutzen, haben spröde Haut. Das HBO Sanitätshaus führt die medi-Hautpflegeprodukte, die zum Beispiel Rosskastanie und Hamamelis, auch als Zaubernuss bekannt, enthalten. Bei der Aktionswoche informiert das HBO-Team über ihre Anwendung.

Der Orthopädietechnikfachbetrieb mit 40 Mitarbeitern hat zwei Standorte. Die Filiale in der Steinsetzer Straße gibt es seit 2004. Der Hauptsitz befindet sich in der Vahr. Orthopädische Hilfsmittel nach Maßanfertigung sind die Kernkompetenz des Unternehmens. Dazu gehören Prothetik, Orthetik, Neuro-Orthetik, Hilfsmittel für Schlaganfallpatienten, Handorthetik, eine Gehschule und ein Kurs zum Umgang mit Hilfsmitteln. Weiter gibt es ­orthopädische Maßschuhe, moderne Einlagen, Bandagen, lymphatische Versorgung, Kompressionsstrümpfe nach Maß, Ganganalysen im Lauflabor, Sportlerberatung, Sportprothetik, klinische Versorgung sowie Hol- und Bringdienste für Patienten.

Auf allerhöchstem technischen Niveau arbeiten Diplom-Orthopädietechnikermeister, Orthopädieschuhmachermeister, Bandagisten und Sanitätsfachverkäufer zusammen, um den Patienten optimale Ergebnisse zu bieten.

Jeden Dienstag bietet das Sanitätshaus am Standort Habenhausen eine Fuß-Sprechstunde mit Orthopädieschuhmachermeister Ammar Shadid an. Dabei werden Maßschuhberatungen für Patienten mit Rheuma oder Diabetes per Scanverfahren und Druckmessung durchgeführt, für die individuelle Termine vergeben werden.

Am Dienstag und Mittwoch, 19. und 20. Juni, gibt es die Arthrose-Aktionstage Schmerzen im Knie in beiden Filialen. In Habenhausen ist seit 2017 auch das Kompetenzzentrum für Brustprothetik untergebracht, auch als Mamma Care Studio bekannt. Betroffenen Frauen bietet HBO eine ausführliche Beratung sowie Leicht-, Voll-, Ausgleichs-, Teil- und Schwimm­prothesen sowie gewichtsreduzierte Prothesen. Auch spezielle Sport-BHs und Bademoden für das Leben nach der Brust-OP erhalten Frauen bei HBO.

Die Aktionswoche Gesunde ­Beine findet im HBO Sanitätshaus im Werder Karree, Steinsetzer Straße 7, statt. Für eine Venenmessung ist ein Termin erforderlich, den man bereits unter Telefon 839 33 11 vereinbaren kann.