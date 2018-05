Das mobile Bezahlen eignet sich vor allem für kleinere Beträge. Bis zu einem Beitrag von 25 Euro können Zahlungen meist ohne Eingabe der PIN erfolgen. Es funktioniert über eine spezielle Funktechnik, die sogenannte NFC, für kleine Datenmengen und eine geringe Reichweite. Viele Smartphones und Tablets verfügen bereits über eingebaute NFC-Chips und zahlreiche Banken und Sparkassen geben funkfähige Kreditkarten oder Girocards heraus. Darin befinden sich kleinste Antennen und ebenfalls ein Funk-Chip, der auf kurze Distanzen über Funkwellen ausgelesen werden kann.

Mobiles Bezahlen ist noch nicht in allen Ladengeschäften möglich und auch vonseiten der Verbraucher noch recht wenig genutzt. An einem kleinen Funksymbol in Tankstellen oder Supermärkten können Verbraucher erkennen, ob dort mobil bezahlt werden kann. Auf der eigenen Girocard oder Kreditkarte müsste sich ebenfalls ein ähnliches Symbol befinden. Wer Bedenken hat, kann sich bei einigen Banken und Sparkassen diese Funktion abschalten lassen oder sie unter Einstellungen auf dem eigenen Smartphone deaktivieren.

Mobiles Bezahlen ist grundsätzlich sicher. Um das ungewollte Auslesen der funkfähigen Karte zu verhindern, ist es aber ratsam, eine Schutzhülle zu verwenden, die Funkwellen zuverlässig blockiert. Wie bei allen Bezahlverfahren ist die regelmäßige Kontrolle der getätigten mobilen Zahlungen wichtig. Nur so fallen unberechtigte Abbuchungen auf. Gehen Karte oder Smartphone einmal verloren, müssen Betroffene sofort handeln und Karten und Konten umgehend sperren. Es gibt hierzu einen zentralen Sperr-Notruf unter +49 116 116. Um alle Konten und Zahlungen im Blick zu behalten, kann man sich eine Banking- oder Bezahl-APP auf sein Smartphone laden. Muss aber berücksichtigen, dass er zugleich den Informationshunger mancher Anbieter stillt. Sie nutzen das mobile Bezahlen ebenso zum Sammeln von Daten. Wer solche Systeme nutzt, gibt daher auch etwas von seinen guten wie schlechten Gewohnheiten preis. Das immer noch von der breiten Masse geliebte Bargeld hinterlässt dagegen kaum Datenspuren.