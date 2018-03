Hei, hei, hei, so eine Schneeballschlacht: Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, rechts) und ihr Team (Peter Espeloer als Peter Becker, links, Lisa Bitter als Johanna Stern, zweite von links, und Annalena Schmidt als Frau Keller, dritte von links) hatten ein Teambildungsseminar unter der Ägide von Simon Fröhlich (Peter Trabner, zweiter von rechts) geplant. Aber es sollte anders kommen ... (SWR / Martin Furch)

Die Macher des grandios gefloppten Impro-„Tatort“-Krimis „Babbeldasch“ haben wieder zugeschlagen. Wie vom schrägen Kreativgespann Regisseur Axel Ranisch und Autor Sönke Andresen nicht anders zu erwarten, schlug auch ihr zweiter Lena-Odenthal-Fall völlig aus der Art. Der brachiale Gruselfilm namens „Waldlust“, der sich zum größten Teil in einem abgelegenen Albtraum von einem Tagungshotel abspielte, kam auch diesmal weitgehend ohne Drehbuchdialoge aus und brach mit den Sehgewohnheiten am Sonntagabend. Nun scheiden sich ein weiteres Mal die Geister: War das Kunst, oder kann das weg?

Was war los?

Es begann humorvoll: Die Ortspolizisten Elli (Christina Große) und Jörn Brunner (Juergen Maurer) haben den Verdacht, dass man ihnen nicht das allerneueste Modell eines Radargeräts geliefert hat (SWR / Martin Furch)

Kopper (Andreas Hoppe) ist weg, die Mordkommission Ludwigshafen muss sich neu finden. Für Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Konsorten stand tief im Nirwana des verschneiten Schwarzwaldes eine Teambuilding-Maßnahme auf der Agenda. Doch was mit einem fröhlichen „Wochenend und Sonnenschein“ begann, entpuppte sich als Albtraum. Schon in gastronomischer Hinsicht: Das Tagungshotel „Lorenzhof“ war ein renovierungsbedürftiger alter Kasten mit einem vierschrötigen Gastgeber, an dem sich auch die Rachs und Rosins die Zähne ausbeißen würden. Derweil ein Schneesturm tobte, bekamen es Lena und Co. in dem morbiden Gemäuer mit Abgründen zu tun - und mit einem 30 Jahre alten Mordfall. Der Hotelwirt Humpe (Heiko Pinkowski) saß sein halbes Leben lang wegen eines Verbrechens im Knast, das er, was immer offensichtlicher wurde, nicht begangen hat. Weil der tatsächliche Täter nachvollziehbarerweise etwas gegen neuerliche Ermittlungen hatte, wurde nichts aus dem Offsite Meeting mit Gesprächskreisen und Yoga. Für Lena ging es um Leben und Tod.

Ergab die Story Sinn?

Grusel im "Tatort": Was zieht Doro Lorenz (Eva Bay) mitten in der Nacht zum Friedhof? (SWR / Martin Furch)

Nur zum Teil. Natürlich war das alles dreist an den Haaren herbeigezogen: Warum landete die „Tatort“-Crew ausgerechnet in diesem miesen Witz von einer Tagungsstätte? - Doro (Eva Bay), die psychisch auffällige Nichte des Hotelbetreibers, trickste sich so eben mal die Kripo ins Haus - auf dass sich die Ermittler um den alten Fall ihres knorrigen Onkels kümmern. Sie wollte Gerechtigkeit und bekam sie schließlich auch - aber zu einem hohen Preis. Geschickt erzählt wurde das: Der Zuschauer erfuhr die Hintergründe in kleinen Dosen über eine Rahmenhandlung, die über eine zweite Zeitebene eingezogen wurde: Der ungemütliche Ausflug lag schon ein paar Wochen zurück, in der Jetztzeit saß Humpe bei Johanna Stern (Lisa Bitter) im Verhörraum und gab scheibchenweise Zusammenhänge preis.

Was war so besonders?

Freundlicher Empfang geht anders: Humpe (Heiko Pinkowski) war ganz offensichtlich nicht damit einverstanden, dass eine Gruppe von Polizisten als Gäste ins Haus kommt. (SWR / Martin Furch)

Wo soll man anfangen: beim fragwürdigen Konzept eines gastronomischen Betriebes, in dem der Gemüseeintopf mit Menschenknöchelchen serviert wird, beim Pfälzer Freischnauze-Geplapper oder doch eher beim schrägen Figurenensemble? Neben den Gastgebern, dem grobschlächtigen Humpe und seiner durchgeknallten Nichte, war da noch das von den Klasseschauspielern Juergen Maurer und Christina Große verkörperte Provinzpolizistenpärchen, das ein dunkles Geheimnis hütete. Viel skurriler war der Auftritt der hochbetagten 30er-Jahre-Diva Lilo Viardot (Ruth Bickelhaupt, Jahrgang 1921), die irritierenderweise in feinster Abendrobe zum Dinner erschien und mit einer Balletteinlage glänzte. Außergewöhnlich war auch die Bildsprache: Während das kammerspielartige Geschehen im Hotel wirkte wie eine Dokusoap, in die sich ein paar echte Schauspieler verirrt haben, sahen manche Außenaufnahmen aus wie im Gruselkino aus Hollywood. Sehr seltsam. Aber eben auch sehr kreativ.

Wie waren die Ermittler in Form?

Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, links) und ihr Team haben einen Brief gefunden, der mit dem Mordfall von vor 27 Jahren zu tun haben könnte. Ella und Jörn Brunner (Juergen Maurer, Christina Grosse) sollen ihn zur Kriminaltechnik bringen. (SWR / Martin Furch)

Nicht nur der Zuschauer wähnte sich manchmal wie im falschen Film, sondern auch die Kommissarin. Lena Odenthal sprach in dem Fall, in den sie zunächst partout nicht hineingezogen werden wollte, nicht nur einmal die pure Verzweiflung aus den Augen. Für die junge Johanna Stern hingegen war die erste Ermittlung nach der Ära Kopper eine Bewährungsprobe, die sie mit Bravour bestand. Zum ersten Mal hatte man den Eindruck, dass im Ludwigshafen-„Tatort“ tatsächlich etwas Neues zusammenwachsen kann. Schön war auch, dass den guten Seelen des Kommissariats, Frau Keller (Annalena Schmidt) und Peter Becker (Peter Espeloer), mehr Raum denn je geboten wurde, ihre Lebensweisheiten im Pfälzer Idiom zum Besten zu geben. Auch wenn die beiden Schauspieler improvisierten bis zur Schmerzgrenze: Ohne sie wäre das triste Hotelsetting kaum auszuhalten gewesen.

Was sagt der Macher?

Schwarzwald-Kettensägen-Massaker? Ganz so schlimm war es zum Glück dann doch nicht. In der morbiden Atmosphäre des Lorenzhofs fällt es allerdings schwer, bei Humpes (Heiko Pinkowski) blutiger Schürze nur an Metzgersarbeiten zu denken ... (SWR / Martin Furch)

Axel Ranisch (34) gilt, wie auch dieser Film zeigt, nicht zu Unrecht als junger Wilder unter Deutschlands Regisseuren. Für „Waldlust“ holte er einige seiner Lieblingsschauspieler zusammen. Dass die Chemie gestimmt hat, merkte man dem intensiven Stück an. Der Rest: nackter Wahnsinn. Aber warum nicht? - „Deutsche Fernsehunterhaltung muss mutig sein dürfen, auch auf die Gefahr hin, den Geschmack des Publikums zu verfehlen, sonst schlafen wir alle ein, im Geiste und vor dem Fernseher“, ließ sich Ranisch zitieren. Toller Typ!

Wie gut war der „Tatort“?

Lena Odenthal hat merkwürdige Geräusche gehört und versucht im nächtlichen Hotel herauszufinden, was da los ist. (SWR / Martin Furch)

Auch wenn nicht alles fugenfrei zusammenpasste, war dieser vor schrillen Ideen strotzende Film so drüber, dass er schon wieder gut war. Ein Ereignis mindestens auf Murot-„Tatort“-Niveau, an das man sich noch lange erinnern wird - obwohl oder gerade weil zur Abwechslung mal keine sozialen Missstände behandelt und relevante Diskurse angerissen wurden. Und auch wegen eines grandiosen Soundtracks: Komponistin Martina Eisenreich schrieb auf Grundlage des dialoglosen Drehbuchs von Sönke Andresen eine „Tatort“-Symphonie für großes Orchester. Logisch, dass das Ganze polarisiert, aber im Gegensatz zum grenzwertigen Laientheater-Klamauk „Babbeldasch“ (nur 6,35 Millionen Zuschauer!) funktionierte Ranischs brachiale Gruselshow auch als Krimi. Außerdem: So viel Liebe und Enthusiasmus - das muss man einfach honorieren. Wir vergeben eine Zwei!