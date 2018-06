Rund 60 Künstler präsentieren bei den Thedinghauser Kunsttagen ihre Werke. Von 11 bis 18 Uhr können die Exponate in der Rathausscheune, in der Maria-Magdalena-Kirche, im Haus auf der Wurth, im und am Schloss Erbhof sowie am Ufer der Eyter bewundert werden

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Im Zeichen der Kunst