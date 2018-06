Dem schlossen sich viele der 41 mitgereisten Verdener Bürger an, die sich teils, zum Anlass passend, extra in Anzug und Krawatte für das Ereignis umgezogen hatten. Das wurde von den sehr modebewussten polnischen Zuhörern positiv bemerkt.

Nicht nur die Zuhörer aus der Reiterstadt wurden dann auch von einem gut aufgelegten Orchester mit hinreißender Musik belohnt. In zwei Teile gliederte sich der Musikabend: Zunächst begann ein Höhepunkt für viele. Ein Mix aus George Gershwins „Ein Amerikaner in Paris“ machte selbst den Musikern viel Spaß. Aber auch im zweiten Teil ließen die Ensemble-Mitglieder und einige herausragende Solisten bei Dmitri Schostakowitschs „II. Jazz-Suite“ das Publikum zu nicht endend wollendem Beifall hinreißen. Ein toller Abend für alle, die dabei waren.

Begonnen hatte die Busreise von Verden mit vielen Staus und Unfällen, allerdings meist auf der Gegenfahrrichtung. So konnte Organisatorin Roswitha Urbanski ihre Gruppe fast pünktlich ins zentral gelegene und teils frisch renovierte Hotel Srodmiejski in der City von Zielona Gora einchecken. Ein kleiner Rundgang durch das nahe Zentrum des ehemaligen Grünberg vermittelte erste Eindrücke auf die folgenden Tage.

Der nächste Tag begann mit einem Empfang im Rathaus. Für Kenner gewohnt, begrüßte der stellvertretende Stadtpräsident Krysztof Kaliszuk die Gruppe. Er dankte vor allem Leiterin Urbanski „für die umfangreichen Vorbereitungen des Treffens und besonders für die Fortsetzung der gemeinsamen Städtepartnerschaft“. Ein Überblick über die Aktivitäten der Kommune ließ Bewunderung aufkommen, so vielschichtig sind die Planungen, aber auch die ökologischen Herausforderungen der kommenden Jahre.

Nach einem weiteren Stadtrundgang lud die Stadt ins berühmte Palmenhaus zum üppigen Lunch. Gut gestärkt ging es dann zu beeindruckenden Visionen: Das Planetarium vermittelte Sichtweisen, die in Lichtjahren kaum auszudrücken waren. Die Media-Show im Rundum-Kino ließ alle Besucher beeindruckt in eine kaum vorstellbare Zukunft träumen. Das Konzert des Philharmonischen Orchesters am Abend ließ einen erlebnisreichen Tag musikalisch ausklingen.

Wer viel erlebt, der braucht auch mal Freizeit. Die stand am nächsten Morgen auf dem Programm, das jeder für sich selbst gestalten sollte. Rund um Zielona Gora ging es dann am Nachmittag. Es ging ins beeindruckende Hallenbad mit Riesenrutsche, ins Fünfkampfzentrum Drzonkow, das zum Trainingsort vieler europäischer Nationalmannschaften geworden ist. Einen Blick in die Vergangenheit Polens erlaubte der Besuch des Freilichtmuseums Ochla, und die auch von Verdener Gruppen besuchte Behinderteneinrichtung und Deutsch-Polnische Begegnungsstätte am Flugplatz Przylep hinterließ einen bleibenden Eindruck.

Eine Überraschung gab es am Tag der Rückreise: Die ganze Stadt war weiträumig abgesperrt für einen Marathonlauf und den Besuch des Staatspräsidenten. Der Bus konnte für die Reisegesellschaft nicht zur Abholung ans Hotel fahren. So mussten die Gäste aus Verden mit ihren Koffern einen Fußmarsch zum entfernten Parkplatz in Kauf nehmen. Aber auch das ließ niemanden unruhig werden. Nach der halben Rückreise nach Verden stand noch ein Besuch auf Schloss Branitz und dem dortigen Fürst-Pückler-Park auf dem Plan. Ein gelungener Halbzeitstopp zum Luftschnappen und Beine vertreten.

Bei der Ankunft in Verden verabschiedete Reiseleiterin Urbanski die Teilnehmer der Bürgerfahrt: „Ich hoffe, es hat Ihnen allen gefallen und wir sehen uns bei ähnlicher Gelegenheit wieder!“ Beifällige Zustimmung der Mitfahrer ließ die Bereitschaft dazu erkennen.