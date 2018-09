Michael Wolter hat die Bogensparte gegründet. Er ist Spartenleiter und auch Trainer im Verein. (Matthias Weiss)

Nur wenige Monate später rief er bereits in seinem Stammverein, dem TSV „Jahn“ Westen, in den er vor 13 Jahren eingetreten und dort die Badmintonsparte geleitet hatte, schließlich die Bogensportabteilung mit damals (2013) sechs Personen ins Leben. Inzwischen ist sie auf etwa 125 Mitglieder, im Alter zwischen sieben und 70 Jahren, angewachsen, die zum Teil Anreisezeiten von bis zu einer Stunde in Kauf nehmen.

Noch immer herrscht zwar ein Männerüberschuss in der Sparte, Michael Wolter schätzt den Anteil auf gute 60 Prozent, aber immer mehr Frauen ließen sich von seinem Hobby begeistern. „Gerade in diesem Jahr haben wir viele neue weibliche Mitglieder gewinnen können.“ Angefangen habe es mit einem kleinen Trainingsplatz, der aber immer weiter ausgebaut und erweitert worden sei. Zudem gebe es drei Parcours, der eine führe, im Gebüsch gelegen, rund um die Sportplatzanlage, ein anderer befinde sich im Wald.

Gut Schuss: Auf den Spuren von Wilhelm Tell wandelt die Vereins-Jugend. (Matthias Weiss)

Außerdem besteht die Möglichkeit, in der Halle zu trainieren, dort wird dann üblicherweise, statt wie im Außenbereich variabel auf bis zu 60 Meter (in der Regel nur bis 40 Meter), auf 18 Meter und auf Lamellenscheiben (175 Euro pro Stück) geschossen. „Und geschossen wird bei uns zum größten Teil mit traditionellen Bögen, die aus Holz und in einem Stück gefertigt sind.“ Bei der Ausführung gebe es beispielsweise den englischen Langbogen oder auch einen Recurvebogen, wie er ihn habe und der besonders für Anfänger gut geeignet sei, da er gut in der Hand liege. Grundsätzlich gebe es, was das Material angehe, auch andere Bögen, aus Carbon oder auch Aluminium. Diese Materialien würden bei ihnen meistens nur bei den Pfeilen Verwendung finden, denn „Pfeile aus Holz sind zwar schön, aber eben auch nicht so haltbar“. Als Tischler, der schon das eine oder andere Mal beim Herstellen eines Bogens geholfen hat – wer mit einem Selbstgefertigten schießt, wird auch als primitiver Bogenschütze bezeichnet – weiß er nur zu gut um die Leistungsfähigkeit von Holz. „Einen eigenen habe ich mir aber, denn der Aufwand ist nicht zu unterschätzen, noch nicht gefertigt, dazu hat es bislang an der Zeit gefehlt.“

So vielfältig in Ausführung und Material die Bögen sind, so verschieden sind sie auch in der Auszugskraft. Kürzere und leistungsschwächere finden beispielsweise im Kinder- und Jugendbereich Verwendung, aber auch Frauen greifen des Öfteren auf ein solches Exemplar zurück. „Typische Frauenbögen gibt es aber eigentlich nicht“, sagt Wolter. Ebenso seien die Pfeile in Länge und Gewicht dem Schützen angepasst. „Die Auszugslänge, die auch der Pfeillänge entspricht, ist von der Armlänge abhängig.“

Viele Vereinskameraden zögen das Schießen im Freien dem in der Halle vor, und auch er genieße sein Hobby in der Natur, gerade weil es ein „schönes Pendant zum manchmal stressigen Berufsleben darstellt“, doch er weiß auch um die Vorteile eines Trainings im Innern: „Gerade für das Training der Anfänger ist es ideal, um Korrekturen anzubringen und neue Dinge einzuführen.“

Wer neu auf den Platz kommt, erhält, noch vor der Einweisung im Hinblick auf das Sportgerät, Informationen über die Sicherheit und gegenseitige Rücksichtnahme, berichtet Rainer Schlichtholz, dritter Spartenleiter vom Aller Bogen Westen, wie die Bogensportabteilung auch genannt wird. Wenn dann die verschiedenen Teile des Bogens erläutert worden sind und der Bewegungsablauf unter Zuhilfenahme eines sogenannten Technikbogens (ein einfaches Plastikrohr mit einer Schnur als Sehne) erklärt worden ist, erfolgt die Einweisung in den Bogenstand und in die dortigen Regeln bezüglich des Ablaufs samt der vorherrschenden Sicherheitsvorkehrungen.

Gelernt werden muss beispielsweise, wann die Pfeile gezogen werden (nach Signal), wie das vonstatten geht und wie die richtige Atemtechnik zu einem guten Schuss beitragen kann.

„Geht es dann ans richtige Schießen, erfährt man von der Bedeutung der Schießlinie, über der man sich schulterbreit positioniert – man steht also im 90-Grad-Winkel zur Scheibe“, so Wolter. Schlichtholz: Bei vielen beliebter als die Scheibe seien jedoch die 3D-Ziele, die „optisch schön ins Gelände integrierbar“ seien und sich „in einer Distanz zwischen sechs und 60 Yards befinden, etwa fünf Meter bei der Nachbildung einer Ratte, bis zu 55 Meter bei der Nachbildung eines Bisons“.

Kinder schießen üblicherweise zunächst auf eine Distanz von acht Metern, fährt Wolter fort. Sobald sie etwas Sicherheit gewonnen hätten und sich das Trefferbild verbessert habe, könne man die Entfernung nach und nach ausweiten. Ein bestimmtes Alter, wann Kinder vom Gesetz her mit dem Bogenschießen beginnen dürfen, gibt es nicht, denn Bögen der Art, wie sie im Verein Verwendung finden, fallen nicht unter das Waffengesetz. „Üblicherweise geht es bei uns so ab etwa acht Jahren los“, wobei die Acht- bis Zwölfjährigen grundsätzlich nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten schießen würden.

„Anfänger können sich übrigens einen Bogen bei uns ausleihen“, sagt Wolter. Wer dann Gefallen an der Sportart finde und dabei bleiben wolle, der lege sich irgendwann automatisch einen eigenen Bogen zu. Hinsichtlich des Preises lägen diese Anfängerbögen meistens im Bereich zwischen 100 und 300 Euro, für Fortgeschrittene müsse man 200 Euro oder mehr investieren. „Nach oben hin sind kaum Grenzen gesetzt“, für Liebhaberstücke könnten Schützen auch mehrere Tausend Euro bezahlen.

Aufbewahrt werden sollte ein Bogen idealerweise liegend, da er sich, wenn stetiger Druck, das Eigengewicht, auf einen Bogenarm ausgeübt werde, verziehen könne.

Von theoretischem Wissen einmal abgesehen sollten Anfänger die Anforderungen, die an den Körper gestellt würden, nicht unterschätzen, denn ein Turnier könne bis zu fünf Stunden dauern, und im Verlauf würden etliche Kilometer zurückgelegt. „Eine gewisse Grundfitness seitens des Schützen schadet also nicht.“ Bogenschießen trainiere generell den gesamten Körper, „insbesondere jedoch die Oberkörper- und Rückenmuskulatur“. Darüber hinaus sei es eine hervorragende Sportart, um seine Konzentrationsfähigkeit zu verbessern.

Bei Turnieren gestartet wird in der Regel in Vierer-, Fünfer- oder Sechsergruppen, die im Gelände verteilt und den circa 24 bis 36 Abschusspflöcken zugeteilt werden. Pro Ziel stehen drei Schuss zur Verfügung. „Wer gleich mit dem ersten Pfeil trifft, erhält eine höhere Punktzahl als wenn es erst der zweite oder dritte ist und muss keinen weiteren Schuss auf das Ziel abgeben.“

Weitere Informationen über den Verein gibt es im Internet unter www.jahn-westen.de, bei Michael Wolter per E-Mail, michaelwolter1@gmx.de, oder telefonisch unter 01 71/ 7 14 37 47. Im Winter wird ebenso trainiert wie im Sommer, auch Turniere finden in der Wintersaison statt, wobei die Halle dann häufiger genutzt wird. Wolter: „Wir sind immer auf der Suche nach Leuten, die den Bogensport ausprobieren wollen.“