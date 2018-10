Als Inhaber des Familienbetriebs Malermeister Fr.-K. Flathmann wollen er und sein Team Handwerkstradition und Trends miteinander vereinen. Im Geschäft und beim Kunden soll beides Hand in Hand gehen.

Der Service hat eine Schlüsselfunktion. Ehrliche Beratung, eine sach- und fachgerechte Ausführung aller anfallenden Arbeiten sowie Zuverlässigkeit, Freundlichkeit und Sauberkeit sind für Murken und sein Team ein Zeichen für Qualität. Gemeinsam haben sie einen hohen Qualitätsanspruch. Der Kunde soll mit der Arbeit ebenso zufrieden sein wie sie selbst. Dazu zählt, dass das Osterholzer Unternehmen hochwertige Produkte von Marken wie Brillux, Caparol und einzA verarbeitet. Vertreter dieser Firmen bringen in Schulungen die Mitarbeiter des Malerbetriebs Flathmann auf den aktuellen Stand. Regelmäßig finden zertifizierte Fortbildungsseminare statt. Es geht darum, Fachwissen aufzufrischen und immer wieder zu ergänzen. Trends in der Farb- und Einrichtungswelt bleiben dabei im Blick.

Besonders im Außenbereich sei die Verarbeitung hochwertiger Produkte nötig, sagt Murken. Fassaden aus Stein und Beton, Metall- und Holzkonstruktionen sind starken Schwankungen bei Wind und Wetter ausgesetzt. Lange Hitzephasen mit starker Sonneneinstrahlung im Sommer, Wetterphasen mit großen Regenmengen im Herbst und Frühjahr sowie klirrende Kälte im Winter setzen den Materialien heute mehr zu als noch vor Jahren. Murken und sein Team haben ein effektives Mittel: Gründliche Vorarbeiten und erstklassige Oberflächenversiegelung führen dazu, lieb gewonnene und teure Gegenstände in Haus und Garten möglichst lange zu erhalten.

Der Malerbetrieb Flathmann führt sämtliche Malerarbeiten an Alt- und Neubauten aus. Das gilt sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich. Viele Kunden schätzen vor allem die Komplettausführung im Innenbereich, wenn alles aus einer Hand kommt. Unter anderem zählen dazu jegliche Tapeten- und Beschichtungsarbeiten sowie Spezialtechniken. Wisch- und Lasurtechniken sind ebenso möglich wie sogenannte Wischstruktur- und Spachteltechniken, die mittlerweile zum täglichen Geschäft zählen. Auch Bodenbelagsarbeiten wie das Aufarbeiten von Treppen gehören zum Leistungsportfolio.

Bei Außenarbeiten geht es vielen Kunden um das Beschichten von Fassaden, Dachüberständen sowie Fenstern und Türen. Bei allen Techniken, die Metalle oder Wärmedämmverbundsysteme betreffen, ist großer Wert auf die Vorarbeiten zu legen, sagt Murken. Das sei ein entscheidender Faktor, um die Lebensdauer der Bausubstanz zu erhöhen.

Das Malerunternehmen Flathmann gibt es seit 1948. Friedrich-

Karl Flathmann bekam die Firma 1981 von seinem Vater Karl Flathmann übertragen. Mario Murken wiederum, der ehemals Angestellter der Firma war, hat den Betrieb am 1. Januar 2008 übernommen. Seitdem führt er das Geschäft im Sinne des Firmengründers fort. Somit steht die Malerei Flathmann für 70 Jahre Qualität in der Stadt und umzu. Diese Nähe hat sich bewährt: Der Malerbetrieb Flathmann ist

ein echter Osterholzer Familienbetrieb.

Teamarbeit und Vertrauen haben für den Erfolg eine herausragende Bedeutung. Neben Mario Murken tragen seine Ehefrau Tanja, Sohn Marcel, der zugleich Auszubildender in der Firma ist, und Geselle Leon Meyer ihren Teil zum Erfolg bei. Gern könne ein weiterer Auszubildender im Jahr 2019 dazukommen, betont der Inhaber. Denn es gibt viel zu tun, nicht nur in Osterholz-Scharmbeck: Das Team von Malermeister Fr.-K. Flathmann ist auch in Lilienthal, der Bremer

Innenstadt sowie in Bremen-Nord unterwegs.

Wer jetzt neugierig geworden ist und mehr über das Angebot des Malerbetriebs Flathmann wissen möchte, erreicht Mario Murken unter Telefon 04791 / 38 17. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.malerbetrieb-

flathmann.de.