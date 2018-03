Hierfür wurde ein besonderer Dank an die Landesbehörde ausgesprochen.

Im Verlauf der Veranstaltung wurde aber auch auf verschiedene weiter bestehende Gefahrenpunkte für die schwächeren Verkehrsteilnehmer hingewiesen. Besonders die Querungsmöglichkeit über die L 171 und die Bushaltestelle in Höhe der Straße Vor dem Rehm zählen dazu. Hier besteht nicht nur für die BI Optimierungsbedarf. Erst im Vorfeld der Veranstaltung erreichte die Bürgerinitiative der Anruf einer mobilitätseingeschränkten Person, die jedes Mal große Angst habe, wenn sie die L 171 überquert, um die Bushaltestelle zu erreichen.

Die beiden BI-Sprecherinnen Gerda Köster und Renate Meyer erinnerten in diesem Zusammenhang an die Umfrage, in der sich viele Bürger beim Überqueren der L 171 in Höhe Vor dem Rehm nicht sicher fühlten und sogar Angst hätten. Daher wünschten sich 78 Personen dort einen Zebrastreifen, 121 Personen einen Zebrastreifen mit Bedarfsampel. 105 Personen würden an dieser Stelle täglich die Landesstraße queren.

Ein weiterer Gefahrenpunkt birgt die neue Verkehrsführung für Fahrradfahrer auf der L 171 durch den Ort in west-östlicher Richtung. Als Fahrradfahrer ist es nicht nachvollziehbar, wie hier gefahren werden soll. Ein Beispiel: Nach den Vorgaben des Landkreises kann hier auf der Südseite der L 171 bis zum Restaurant Nionios gefahren werden. Der Fußweg ist hier aber stellenweise so schmal, dass es leicht zu Komplikationen zwischen Radfahrern und Fußgängern kommen kann. Darum schlägt die BI vor, im Zuge der Neuasphaltierung der Landesstraße in west-östlicher Richtung einen weißen Streifen auf die Fahrbahn aufzubringen und an mehreren Stellen mit dem Fahrradsymbol zu versehen. Gute Beispiele hierzu wurden auf der Veranstaltung gezeigt: In Visselhövede und Hodenhagen gibt es dies schon auf Landesstraßen, wussten Anwesende.