Der Weg zum Traumhaus führt heutzutage größtenteils über das Internet. (VoBa Immobilien GmbH)

Wer früher nach einer Wohnung, einem Haus oder einem Grundstück suchte, schlug in der Regel

jeden Sonnabend am Frühstückstisch voller Erwartung die Tageszeitung auf. Mit dem Kugelschreiber oder Textmarker in der Hand arbeitete der Familienrat die Immobilienangebote durch, um am Montagvormittag möglichst früh per Telefon ein Exposé für das Traumobjekt anzufordern. Die Unterlagen kamen dann nach ein paar Tagen per Post. Endlich konnte man sich dann anhand einiger Fotos ein Bild des möglichen neuen Zuhauses machen.

Und heute? Wer sich in das Projekt Immobilie stürzt, macht das nicht mehr nur am Sonnabend am Frühstückstisch, sondern jeden Tag in der Woche – vor allem zu jeder beliebigen Uhrzeit. Dabei ist die Anzeige in der Tageszeitung nur noch ein Informationsweg unter vielen. Immobilienanbieter und -suchende tummeln sich vielmehr auf den zahlreichen Onlineportalen. Einmal registriert, erfasst der Nutzer dort seine Suchkriterien wie Standort, Objektart und -größe, um künftig eine automatische Benachrichtigung zu erhalten, sobald neue Objekte eingestellt wurden. Wer mag, kann übrigens unverändert am Frühstückstisch suchen – alternativ geht es dank Smartphone und Apps auch an jedem anderen beliebigen Ort.

Dank der modernen Bild- und Videotechnik erwacht die Immobilie heute bereits lange vor der ersten Besichtigung zum Leben. Fotos im Exposé sind durch Bilderreihen, die auch Details einfangen, 360- Grad-Aufnahmen oder Drohnenvideos abgelöst, in die man sofort über die Portale oder auf den Internetseiten der Immobilienmakler eintaucht. 360-Grad-Kameras fangen die Atmosphäre per Knopfdruck ein. Während man sich am Smartphone, Tablet oder PC frei in den Aufnahmen bewegt, vermitteln die Bilder das Gefühl, sich bereits in den neuen vier Wänden zu befinden. Darüber hinaus ist es mittels Drohnen möglich, ohne großen Aufwand Luftaufnahmen zu erstellen und dadurch einen lebendigen Eindruck von der Umgebung der zukünftigen Wunschheimat zu erhalten. Zusätzlich bieten Vollsphärenkameras die Möglichkeit, via Live-Streaming an Objektbegehungen teilzuhaben. So ist es unter anderem möglich, Videos über Netzwerke wie Facebook oder bei YouTube in Echtzeit zu streamen. Dabei können stets neue Perspektiven in dem Haus oder der Wohnung eingenommen werden.

Neben den Onlineportalen spielen die sozialen Medien generell eine zentrale Rolle bei der Immobiliensuche. Der klassische Stammtisch als eine Möglichkeit des Informationsaustauschs wird längst durch die digitale Kommunikation über Facebook, Instagram und Co. ergänzt.

Die Makler staunten erst kürzlich darüber, wie viel Begeisterung eine per Facebook verbreitete Immobilie erzeugte. Durch das Kommentieren, Teilen und Liken erreichte ein Beitrag eine unglaubliche Reichweite. Das Personen fremden Wohnobjekten mit so viel Begeisterung begegnen, verdeutlicht, wie positiv und emotional besetzt die Suche nach dem neuen Heim ist.

Gestern wie heute ist der Immobilienkauf aber etwas Besonderes, das als zentrales Erlebnis mit Menschen aus dem näheren Umfeld geteilt wird. Messengerdienste wie WhatsApp ermöglichen das auf einfachem Weg. Der Link einer Anzeige lässt sich kostenfrei und bequem an die Familie oder Freunde weiterleiten und die Frage stellen: „Was meint ihr? Ist das das Richtige für uns?“ Zeitnah können alle mit einem einfachen Klick sämtliche Infos, Grundrisse und Bilder einsehen und Ideen, Freude sowie Anregungen beisteuern.

Die Digitalisierung macht das neue Zuhause bereits während der Suche zu dem, was es später sein soll: Ein lebendiger Ort, an dem Menschen sich wohl fühlen und sich austauschen.

Weitere Informationen erhalten Sie

bei der

VoBa Immobilien GmbH

Bremer Straße 28

27211 Bassum

Telefon: 04241/ 851 54

www.voba-immobilien.com

sowie bei allen weiteren Immobilien-

experten im Nordkreis.