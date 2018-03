Die gut 300 Jahre alte Orgel in der St. Willehadi Kirche in Osterholz-Scharmbeck wird heute um 17 Uhr von Professor Harald Vogel zum Klingen gebracht. Karten für das Konzert sind an der Abendkasse erhältlich.

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Imposante Klänge