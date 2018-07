Michelle Williams setzt sich seit Jahren dafür ein, einen anderen, verständnisvolleren gesellschaftlichen Umgang mit Menschen zu pflegen, die unter psychischen Problemen leiden. Nun begab sie sich selbst in Therapie. (Stuart C. Wilson / 2010 Getty Images)

In einem emotionalen Instagram-Post hat die Sängerin Michelle Williams am Dienstag ihren Fans und Followern einen Einblick in ihr Seelenleben gewährt: Sie teilte mit, dass sie sich kürzlich in psychotherapeutische Behandlung begeben hat. Williams bemüht sich schon seit Längerem darum, ein neues gesellschaftliches Bewusstsein für Menschen mit psychischen Problemen zu schaffen, und setzt sich leidenschaftlich für dieses Herzensthema ein. Dass sie sich nun mit ihren eigenen Problemen an die Öffentlichkeit wendet, sei daher konsequent.

„Kürzlich habe ich auf denselben Ratschlag gehört, den ich Tausenden Menschen weltweit gegeben hatte und suchte Hilfe bei einem großartigen Team an medizinischem Fachpersonal“, so die Musikerin via Social Media. Stolz, froh und gesund wolle sie weiterhin als gutes Beispiel vorangehen. Ihr Credo: „Wenn du deine Meinung änderst, kannst du dein Leben ändern.“ Wie das Star-Magazin „TMZ“ berichtet, befindet sich Williams derzeit in einer Klinik außerhalb von Los Angeles.

Michelle Williams litt bereits zu Beginn ihrer Musikkarriere unter Depressionen - und verkannte den Ernst der Lage. (Stuart Wilson/Getty Images)

Fans und Freunde begrüßten den mutigen Schritt der 37-Jährigen und bekundeten ihr Mitgefühl sowie ihre Unterstützung - unter anderem auch Tina Knowles Lawson, Mutter von Megastar Beyoncé. Denn mit deren berühmter Tochter gehörte Williams in der ersten Hälfte der Nullerjahre zur erfolgreichen Girlgroup Destiny's Child. Erst im vergangenen Oktober enthüllte Williams dann in der TV-Show „The Talk“, dass sie während jener Zeit unter Depressionen und Suizidgedanken litt.

Bei ihrem Manager Mathew Knowles, Beyoncés Vater, stieß sie damals auf Unverständnis: „Ihr habt gerade einen Multimillionen-Dollar-Deal unterzeichnet und geht bald auf Tour. Weswegen solltest du depressiv sein?“ Insbesondere in der Entertainment-Welt, so scheint es, ist die Aufklärung über das sensible Thema ein dringend notwendiges Unterfangen.