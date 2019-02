Mario Janßen leitet die große Fahrschule, die derzeit rund 600 Fahrschüler betreut. (Kristina Bumb)

Wer in den Osterferien seinem Pkw-Führerschein einen großen Schritt näher kommen möchte, der hat in der Fahrschule Janssen Drive Gelegenheit dazu. In der schulfreien Zeit bietet die große Einrichtung, die unter anderem an der

Varreler Straße in Delmenhorst und am Ring in Ganderkesee ansässig ist, Kompaktkurse für Fahrschüler an. Auf diese Weise lässt sich der

Theorieteil des Führerscheins komplett absolvieren.

„Das ist eine gute Möglichkeit für Schüler, die im Führerscheinalter ja auch häufig wichtige Prüfungen in der Schule ablegen müssen. Im Osterferienkurs können sie dann ohne Schulstress lernen“, sagt der Inhaber der Fahrschule, Mario

Janßen. Der Kurs läuft vom 8. bis

17. April, in der ersten Woche montags bis donnerstags, in der zweiten Woche montags bis mittwochs jeweils von 17.30 bis 19 Uhr. Wer rechtzeitig die Theorieprüfung

beantragt, kann diese gleich im

Anschluss absolvieren. Drei

Wochen Bearbeitungszeit bis zur Genehmigung des Antrags müssen dabei mindestens einkalkuliert werden.

Auch zumindest einige Fahrstunden müssen in der Zeit des Kompaktkurses genommen werden, so sieht es die rechtliche

Regelung vor. „Außerdem werden theoretisches und praktisches

Lernen so optimal verzahnt“, sagt Mario Janßen.

Der Firmeninhaber ist ausgebildeter Fahrlehrer und freut sich

besonders auf den Start der Motorradsaison im Frühjahr, zu dem wieder zahlreiche Fans der rasanten Maschinen beschult werden. „Im Sommer bilden wir mit zwei

Fahrlehrern in Vollzeit Motorrad-

fahrer aus. Das macht mir viel Spaß, nicht zuletzt, weil ich selber be-

geisterter Motorradfahrer bin“,

erzählt Mario Janßen. Bei Janssen Drive stehen dafür zwei BMW-

Maschinen zur Verfügung, die abgesenkt und so an die Körpergröße des Fahrschülers angepasst werden können. „Auf diese Weise können wir auch Personen ab circa 1,55

Meter Körpergröße das Fahren

ermöglichen“, schildert der Fachmann. Motorradfahrer können bei Janssen Drive ein Fahrtraining

absolvieren. „Auch wer schon

lange einen Führerschein hat,

profitiert davon. Wir können viele Tipps für mehr Sicherheit im

immer dichter werdenden Straßenverkehr geben, aber auch so etwas wie Kurventraining, um die Fahrlinie zu optimieren“, schildert der Fahrlehrer.

Filialen unter anderem in

Delmenhorst, Ganderkesee, Bookholzberg und Stuhr/Varrel mit zehn Fahrlehrern gehören zu Janssen Drive. „Außerdem sind wir Ausbildungsfahrschule und dürfen neue Fahrlehrer ausbilden“, sagt der Inhaber. Die Schule betreut zurzeit rund 600 Fahrschüler.

Geschult wird auf Pkw, Pkw mit Anhänger sowie Motorräder in den Bereichen Roller, Mofa und Großmotorräder. Die Fahrzeugflotte umfasst ebenso Kleinwagen wie SUV, drei Automatikfahrzeuge sowie Motorräder der Marken BMW, Honda und KTM. Fahrer, die einen längere Pause vom Steuer gemacht haben und nun Auffrischungs-

stunden nehmen, können ebenfalls auf diesen Fahrzeugen und später gegebenenfalls auf dem eigenen Fahrzeug beschult werden.