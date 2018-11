Verden. „Wir machen keine Kekse für Millionäre, sondern für Millionen“, so stellte die geschäftsführende Gesellschafterin Anita Freitag-Meyer beim Besuch des Kreisverbandes der Jungen Union (JU) Verden ihr

Unternehmen, die Verdener Keks- und Waffelbäckerei Hans Freitag, vor. In lockerer Atmosphäre berichtete Freitag-Meyer den Mitgliedern des Kreisverbandes von der langen Tradition des Familienunternehmens, Zielen und Herausforderungen der Zukunft und ihrem Verständnis von Unternehmertum – eine Einstellung, die bei den Gästen Eindruck hinterließ.

Auf die Frage, warum die Jugendorganisation, gemeinsam mit Freunden der Jungen Liberalen im Landkreis Verden, gerade auf Keks-Freitag gekommen sei, erwiderte der Kreisvorsitzende Philip Nürnberg, dass das Unternehmen insbesondere mit den Produkten unter der eigenen Marke einen hervorragenden Ruf hat und zudem ein junges Auftreten verfolgt, welches sehr positiv auffalle und für die Innovation im Unternehmen spreche. Anita Freitag-Meyer zeige, dass Kekse und Waffeln nicht langweilig sind, sondern stelle mit ihrem Team jedes Jahr eine Vielzahl neuer Produkte vor, welche den Anforderungen der Zeit gerecht werden und klassisches Gebäck mit modernen Trends verbinden. Die Möglichkeit, frische Kekse aus der Nähe zu erleben und zu verkosten, sei auch nicht unerheblich gewesen, ergänzte der Kreisvorsitzende augenzwinkernd.

Bei der Führung durch das Unternehmen staunten die Besucher nicht schlecht, dass mitten im Landkreis Verden täglich bis zu 130 Tonnen Kekse und Waffeln produziert werden, welche nicht nur in fast jedem

Supermarkt der Republik zu bekommen sind, sondern auch in beinahe 50 weiteren Ländern weltweit. Die Treue zum Standort Verden ist der Unternehmerin dabei sehr wichtig. Das spiegelt sich auch darin, dass

man seit jeher den Versuchungen, einen zweiten Standort woanders einzurichten, oder einer exzessiven Expansion widerstanden hat und organisch im und mit dem Landkreis und der Stadt Verden gewachsen ist und wächst.

Bei einer Tasse Kaffee und selbstverständlich mit hausgemachten Keksen wurde klar, dass das Unternehmen ein starker Player ist und ein Paradebeispiel für den Mittelstand, der die Region trägt. Man spürt die Verantwortung der Chefin für ihr Unternehmen und ihren unermüdlichen Einsatz für Mitarbeiter und Standort und kann als Region auf solches Engagement stolz sein.

Die Entwicklungen im Arbeitsmarkt und der zunehmende Fachkräftemangel machen dabei im Grunde noch keine sehr großen Sorgen, dennoch erfuhren die Besucher, dass die Gewinnung von Fachkräften in der Technik und Wartung der modernen Maschinen immer mehr zum Problem wird. Dass sich die Nachwuchssorgen dabei noch in Grenzen halten und Potenzial für junge Menschen im Unternehmen durchaus aber gegeben ist, hörte die JU als größte Jugendorganisation im Landkreis sehr gerne. Die Zahl der Auszubildenden ist seit Jahren stabil auf einem hohen Niveau, und auch in der Zukunft soll dies so weitergeführt werden, dass die Chancen und Zukunftsperspektiven für junge Schulabgänger, welche im Kreis bleiben möchten, gut sind – dessen ist sich die JU sicher.

Im Anschluss an das interessante Gespräch und die beeindruckende Besichtigung der Produktion, in welcher ein herrlicher Keksgeruch zu vernehmen war und doch ein wenig Hunger auf Kekse machte, wurde noch das ein oder andere Gebäck probiert, bevor die Gäste sich verabschiedeten. Der JU-Kreisverband dankte Anita Freitag-Meyer für die Möglichkeit zur Besichtigung, die gewonnenen Eindrücke und die Zeit, die sich die Geschäftsführerin für die Vertreter der Jugendorganisation genommen hat. Abschließend wurde scherzend signalisiert, dass man jederzeit gerne wieder auf ein paar Kekse vorbeikomme.