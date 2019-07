Friseurinnen aus Leidenschaft, denen das gute Aussehen ihrer Kunden am Herzen liegt (v.l.): Maike Schmatz, Susanne Bockelmann, Andrea Gemmer-Buck und Stefanie Höltje. (Christa Neckermann)

Das fängt bereits damit an, dass sich die Kunden in den freundlich gestalteten Räumen willkommen fühlen. Eine Tasse Kaffee oder ein Glas Wasser sorgen für zusätzliches Wohlbefinden.

„In ist, was den Kunden gefällt und ihnen am ende auch steht“, sagt Gemmer- Buck. Sie informiert sich regelmäßig auf Frisurenmessen über die aktuellsten Schnitte und trendige Farben. Die Expertin weiß, dass sich die Männer und Frauen auf ihre Meinung als erfahrene Friseurmeisterin verlassen. „Das Haar ist lebendig und verändert sich im Lauf des Lebens. Es

reagiert auf den Körper und zeigt Veränderungen an. In solchen

Fällen ist es an uns als Fachleute, die Kunden zu beraten. Mit speziellen Pflegeprodukten oder einem komplett neuen Schnitt können wir dann helfen.“

Für sie und ihr Team – Maike Schmatz in Pennigbüttel sowie Stefanie Höltje und Salonleiterin Susanne Bockelmann im Salon in Hambergen-Ströhe, ist das Handwerk ein wahrer Traumberuf. „Es macht einfach Freude, glückliche Kunden mit einer großartigen Ausstrahlung aus dem Salon gehen zu sehen, die an jedem Spiegel kurz stehen bleiben, um sich daran zu erfreuen, wie schick sie wieder aussehen“, sagt Gemmer-Buck.

Ein neuer Haarschnitt könne eine Person verändern, meint sie. Dazu gehöre aber auch stets der geschulte Blick einer Friseurin, die erkennt, ob ein bestimmter Schnitt dem Kunden steht. „Wir schauen uns dazu die Gesichtsform an. Das passiert fast schon automatisch, wenn ein Kunde zur Tür hereinkommt“, erläutert sie.

Obwohl viele ihrer Stammkunden mittlerweile bei ihren Frisuren angekommen seien, gebe es auch einige, die von Zeit zu Zeit einmal etwas Neues ausprobieren. „Wir raten dann, uns ein Bild von der Frisur mitzubringen. Das gibt uns eine Vorstellung. Allerdings sprechen wir vor einer radikalen Änderung gern ausführlich mit unseren Kunden. Denn sind die Haare erst einmal ab, können wir nicht mehr zurück“, sagt die Spezialistin.

Auch wer sich von kurzen Haaren auf eine längere Haarpracht umstellen will, sollte sich im Vorfeld Gedanken zum neuen Look machen, damit die Übergangs-

phase leichter bewältigt werden, sagt die Friseurmeisterin.

„Lange Haare sehen besonders in jungen Jahren großartig aus. Hier bieten wir unseren Kundinnen Hochsteckfrisuren oder Frisuren für festliche Anlässe an. Das ist die Spezialität von Stefanie Höltje in Hambergen. Sie ist aber auch für unsere Kundinnen in Pennigbüttel zuständig. Brautfrisuren bieten wir allerdings nicht an“, sagt die Salonbetreiberin.

Für Terminvereinbarungen ist der

Salon in Pennigbüttel unter Telefon 04791 / 9 65 24 24 erreichbar, in

Hambergen unter 04793 / 33 44.