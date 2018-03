Rund 20 Einzelhändler aus Falkenberg, Trupe, dem Lilienthaler Zentrum und dem Gewerbegebiet bieten an diesem Tag besondere Angebote und Aktionen an. Der Termin eignet sich ideal für die ersten Oster-Einkäufe. Zu den teilnehmenden Geschäften gehören Claudia's Bäckerei, Heino Behrens, Obststand Ritter, Friseur Krumbach, Dierling's, Fotohaus Lilienthal, Exclusiv Mobil, Sporthaus Ehlers, Boutique Jacqueline, ITC Inter Tel, Jeans Laden, Optic Lounge, Antikes & Kurioses, Fleischerei Lange und Outlet Store Nova.

Alle teilnehmenden Geschäfte haben ein entsprechendes Werbeplakat ausgehängt. Zu den gewohnten Öffnungszeiten kommen Schnäppchenjäger auf ihre Kosten: Es gibt Angebote und Rabatte, bis der Büdel platzt. Die Palette der Angebote reicht von Rabatten bei allem, was in den Büdel passt, über vier Kuchenteile zum Preis von drei bis hin zu günstigen Konditionen bei Geschenkartikeln, Mode, Obst, Dekorationen, Möbeln, Brillen, Accessoires, Telefonzubehör, sportlichen Artikeln und vielem mehr.

An diesem Sonnabend steht natürlich erneut der Büdel mit dem Lilienthaler Logo „Lebendige Vielfalt“ im Mittelpunkt. In der Bürgerstiftung „Kallis Werkstatt“ können die Büdel wieder bemalt werden. Bisher wurden bereits 3000 Baumwolltaschen verteilt, weitere 1000 sollen jetzt folgen, sagt die Initiatorin Heike Wilhelm. Die Stoffbeutel sind eine beliebte Alternative zur Plastiktüte. In einigen Geschäften gibt es den Jutebeutel bei einem bestimmten Einkaufswert gratis dazu, in anderen Geschäften können diese auch käuflich erworben werden.

Aktionen wie der „Büdelsamstag“ werden von der Werbegruppe „Wir an der 4“ organisiert. Diese Werbegruppe ist eine Gemeinschaft von Geschäftsleuten, die sich für Lilienthal stark machen, um den Ort zu beleben. Alle Lilienthaler Unternehmer sind herzlich eingeladen, sich ebenfalls an dieser Werbegruppe zu beteiligen. Dafür fallen keinerlei Monats- oder Jahresgebühren an. Lediglich bei besonderen Veranstaltungen oder anderen Aktionen kann eine Kostenbeteiligung erhoben werden.