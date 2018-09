Gesine Lange, Tochter des Bundespräsidenten a.D. Joachim Gauck, war der Besuchermagnet. Sie berichtete über Ihre Kindheit und Jugend als Pfarrerstochter in der ehemaligen DDR.

Die eigene Geschichte, das Erlebte, die Gefühle, die Höhen und die Tiefen des eigenen Lebens an die nachfolgenden Generationen weiterzugeben, in der Familie zu erzählen, das empfahl Gesine Lange den Landfrauen immer wieder, und diese Botschaft zog sich wie ein roter Faden durch ihren Vortrag. „Wo Gott einen aussät, da soll man blühen“: Diese Einstellung habe sie seinerzeit gehabt, als sie ihre große Liebe zu einem jungen Mann aus Bremen, den sie Mitte der 80er-Jahre im Rahmen eines kirchlichen Jugendaustausches kennengelernt habe, fand.

Gegen den Rat des Vaters und trotz bürokratischen Kampfes um eine staatliche Heiratserlaubnis habe sie ihre Liebe geheiratet. Kurz vor der Wende sei sie ausgereist – und das in dem Bewusstsein, die Eltern, eine Schwester und viele Freunde zurücklassen zu müssen. Das Erleben von Freiheit, das Reisen ohne Grenzen übermannte Gesine Lange in den unterschiedlichsten Situationen ihres Lebens, vor Kurzem gerade bei einer Urlaubsreise und Fahrt über den Abschlussdeich zwischen der Nordsee und dem Ijsselmeer. Hier sei ihr die Weite und die Freiheit mehr als augenscheinlich geworden und habe sie zutiefst gerührt. Auch zu Zeiten der DDR habe sie viele Sehnsüchte im Herzen gehabt, die verschlossen bleiben mussten. Aber sie habe auch die Erfahrung gemacht, dass man etwas verändern könne, wenn man zusammenhalte. Und diesen Zusammenhalt habe sie in der Kirchengemeinde unter Gleichgesinnten gefunden, dort sei eine andere Sprache gesprochen worden.

Für sie und ihre drei Geschwister seien Kindergarten- und Schulzeit sowie die Zeit danach nicht einfach gewesen. „Hinsetzen, Mundhalten, Auslachen erlaubt, Antwort geben nicht erlaubt“, dies sei die Sprache der Lehrer gewesen, wenn es um die Zugehörigkeit zur Kirchengemeinde ging. Als Kinder aus einem christlich engagierten Hause hätten sie keine Chance auf einen Studienplatz gehabt, aus diesem Grunde sei sie bereits nach der zehnten Klasse von der Schule abgegangen und habe eine Ausbildung als Kinder-Diakonin absolviert.

Mittlerweile lebt Lange in zweiter Ehe in Ritterhude. Sie spricht gerne in Schulen, bei Landfrauenvereinen und zu anderer Gelegenheit als Zeitzeugin über ihre Kindheit in der DDR. Gerade Jugendlichen möchte sie verdeutlichen, dass Demokratie ein schwieriger Weg sei, Diktatur der einfachere, aber es lohne sich immer, den schwierigen Weg zu gehen.