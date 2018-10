Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

In neuen Trikots zum Sieg

Was zählt, sind Engagement und Teamgeist! Wer erfolgreich sein will, muss vollen Einsatz zeigen und mit Herzblut dabei sein – im Sport genauso wie generell im Leben. Auch deshalb unterstützt der Soester Vermögensberater Christian Vosswinckel in dieser Saison die U 12 der JSG Achim/Uesen mit einem Trikotsatz von „Deutsche Vermögensberatung und Generali“.