Barbara Otte-Kinast ist es wichtig, dass Barrieren abgebaut werden. (Timo Jaworr)

Vier Tage lang ist die kleine Gemeinde Gastgeber für rund 100 000 Besucher aus dem norddeutschen Raum. Ein Ereignis, das zeigt, wie stark der ländliche Raum ist, wenn alle mithelfen, um eine Gemeinschaftsaufgabe anzupacken.

Ich danke den vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern für ihren Einsatz. Und ich gratuliere dem Ausstellungsteam, das wieder ein großartiges Programm auf die Beine gestellt hat. In diesem Jahr steht die Tierschau im Mittelpunkt, die es in dieser Form seit 40 Jahren gibt. Die Gäste können dort Pferde, Rinder, Ponys, Hunde, Schafe und viele andere Tiere beobachten, riechen und anfassen. In einer Welt, in der die Themen Nutztierhaltung und Tierwohl diskutiert werden, bietet Tarmstedt die Möglichkeit, auf Tuchfühlung zu gehen.

Die Landesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt, dass die Landwirtschaft in der Mitte der Gesellschaft verankert werden muss. Das ist mein Auftrag und den möchte ich gern einlösen. Es klafft eine Lücke zwischen dem, was Landwirte täglich tun, und dem, was sich Verbraucher vorstellen. Die Bauern empfinden sich als Getriebene, zum Teil sogar als Sünden-

böcke, die für alles verantwortlich gemacht werden: vom Artensterben bis zum Klimawandel. Die Tarmstedter Ausstellung ist für mich der Beweis, dass es gelingen kann, die Lücke zu schließen.

Zum Konzept gehört neben der Fachausstellung auch ein breites Unterhaltungsangebot für die ganze Familie. Die einmalige Mischung besteht aus einem Spektrum aus Bioprodukten und Bungeetrampolin, aus Gülleaufbereitung und Gartenmöbeln sowie aus Reitsport und Riesenrad.

Es wird nicht nur branchenintern diskutiert. Hier werden Brücken gebaut und Gräben überwunden. Landwirtschaft muss sich erklären und verändern, um gesellschaftlich akzeptiert zu werden. Tarmstedt bietet dafür einen sehr guten Rahmen. Ich selbst nehme gern die

Gelegenheit wahr, bei den Tarmstedter Gesprächen mit den Besuchern zu diskutieren. Wo erklärt und zugehört wird, verschwinden meist Barrieren in den Köpfen.

Allen Beteiligten wünsche ich einen informativen, spannenden Aufenthalt auf der Tarmstedter Ausstellung.

Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz