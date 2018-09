Zugegeben: Ganz so groß wie der Freimarkt in der Bremer Innenstadt ist der Vegesacker Markt nicht. Aber genau so viel los ist bei dessen 210. Auflage auf dem Sedanplatz, in der Georg-Gleistein-Straße und auf dem Aumunder Marktplatz allemal. Von 14 bis 23

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

In Vegesack geht’s rund