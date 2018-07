Inhaberin Heidi Murken zeigt im Sommer-Programm, wie man sich fit hält.

Mit dem Fitness-Sommer vom 16. Juli bis zum 10. August von fit mit fun „Dein Studio“ kann man diese Ziele innerhalb von vier Wochen noch erreichen – oder ihnen zumindest näher kommen. Studio-Inhaberin Heidi Murken erklärt: „Es ist noch nicht zu spät, um an seiner Sommer-Figur zu arbeiten, im Gegenteil: Gerade jetzt bei Sonnenschein ist die Motivation deutlich höher als im Winter und Erfolge stellen sich schneller ein.“

Mit einer Eingangsanalyse werden Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und Koordination getestet und der persönliche Fitnessstand ermittelt. Anschließend erstellen Trainer und Teilnehmer zusammen einen persönlichen Trainingsplan. Ob Ausdauertraining im Freien, Fitness-Zirkel, Strong by Zumba, Power Yoga oder weitere Angebote – die Teilnehmer können im Programm von fit mit fun „Dein Studio“ so viele Kurse besuchen, wie sie möchten. „Damit die Teilnehmer während der gesamten Zeit am Ball bleiben, stehen unsere Trainer helfend und motivierend zur Seite“, ergänzt Murken. Nach vier Wochen erhält jeder Teilnehmer seine persönliche Erfolgsanalyse und erfährt, wie sich Fitness, Ausdauer, Muskulatur, Gewebe und Beweglichkeit verbessert haben. Der Fitness-Sommer kostet 63 Euro und kann ab sofort über die Website www.fit-mit-fun.net oder unter der Telefonnummer 0 47 92 / 956 43 40 gebucht werden.