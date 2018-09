Amanda, ein High-land-Cattle-Kälbchen, gehört zu den tierischen Attraktionen des Tages. In Wilstedt werden einige alte Haustierrassen vorgestellt.

Unter dem Motto: „Aufgetischt – die Renaissance auf dem Acker und der Weide“ haben die Veranstalter nicht nur alte Gemüsesorten im Angebot, sondern auch eine Tierschau auf die Beine gestellt, die mit Angler Rind, Highland Cattle, Bentheimer Schweinen und Rauhwolligen Pommerschen Landschafen alte Haustierrassen vorstellt. Dazu kredenzen acht Köche aus Bremen und umzu Gerichte, die man aus der normalen Küche so nicht kennt.

Besucher und Besucherinnen können ihre mitgebrachten Äpfel bei Michael Ruhnau bestimmen lassen.

Es gibt außerdem die Gelegenheit, bei einem Pomologen seine Äpfel aus dem Garten bestimmen zu lassen. Viele haben einen Baum im Garten stehen und können die Apfelsorte nicht nennen. Dazu müssen sie nur fünf Äpfel mitbringen und bei Michael Ruhnau und Andreas Kallwitz vorstellig werden.

Passend zum Motto der Veranstaltung gesellen sich auch – erstmals in einem Gemeinschaftsauftritt – acht kleine Bremer Kaffeeanbieter dazu, die sich aufmachen, mit einer Renaissance die frühere Tradition der Manufaktur-Kaffeeröstung in der Kaffeestadt Bremen wieder aufleben zu lassen.

Jeder dieser acht Anbieter widmet sich dabei einem speziellen Aspekt des Kaffees, seiner Sorten und seiner Verarbeitung und lässt die Gäste die Unterschiede verkosten. So kann man beispielsweise bei CrossCoffee den Einfluss des Mahlgrades der Kaffeesorte auf den Geschmack testen und bei Komodo Coffee den Einfluss des Röstgrades.

Die letzte noch verbliebene Rösterei aus früherer Zeit, die Kaffeerösterei Münchhausen, widmet sich den Kaffees aus der Wildsammlung aus Äthiopien, dem Ursprungsland des Kaffees. Dass Kaffeebohnen auch nahezu Kohlendioxid-neutral zu uns kommen können, beweist Slokoffie mit gesegelten, fair und bio gehandelten Kaffees aus Honduras und der Auslieferung mit Lastenfahrrädern in Bremen und bis nach Berlin. Die Union Rösterei bringt ihren Röster mit, führt damit das Rösten vor und erläutert, worauf es dabei ankommt. Besucherinnen und Besucher können dabei auch selbst Hand anlegen oder sich in einem kleinen Kaffeeworkshop „Latte Art“ in der richtigen Aufbereitung und Zugabe von Milch für den Kaffee schulen lassen.

Die Traditionsmarke Lloyd Caffee widmet sich dem richtigen Filtern des Kaffees – was gerade wieder modern wird –, und De Koffiemann klärt über die zehn größten Irrtümer beim Thema Espresso auf. Bei My-own-Coffee schließlich lässt sich dann auch eine eigene und persönliche Mischung von Kaffeebohnen auswählen und zusammenstellen.

Nach einem Rundgang rund um den Kaffee-Parcours mit all den Kaffee-Verkostungen und Informationen werden keine Fragen offen bleiben. Die Besucher und Besucherinnen werden alles über Kaffeesorten, Herkunftsländer, Bio und fair, Röst- und Mahlgrade, Kaffee-Aromen, Kaffee-Sensorik, wie sich guter Kaffee erkennen lässt und welche Vorzüge die vielfältigen Formen der Kaffee-Zubereitung und Brühtechniken haben, erfahren.

Dass sich mit Kaffee und Kaffeebohnen auch andere Produkte veredeln oder aromatisieren lassen, lässt sich dann unter anderem noch beim Bio-Kaffee-Speiseeis von Snuten Lekker, einem klaren Kaffeebrand oder Likör, süßem Naschkram oder dem nativen Kaffee-Olivenöl von arteFakt erkunden.

Die Veranstaltung „GARTENdelikatESSEN“ findet an diesem Sonntag, 30. September, von 11 bis 17 Uhr bei arteFakt, Am Bogen 5, in Wilstedt statt. Der Eintritt beträgt sechs, ermäßigt vier Euro, Kinder bis 16 Jahre sind frei. Gebührenfreie Parkplätze gibt es am Dorfrand mit kostenfreien Shuttle-Bussen zum Gelände und zurück. Eine umweltfreundliche und gesellige Hin- und Rückfahrt mit dem arteFIX-Bus ist zum Gesamtpreis von fünf Euro – inklusive Eintritt zehn Euro – möglich. Platzreservierungen unter www.artefakt.eu oder telefonisch unter 0 42 83 / 98 13 17.