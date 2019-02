Vom Krafttraining bis zum Gesundheitssport gibt es für alle Fitness- level die passende Unterstützung. (Daniela Schilling, Sportstudio Schwanewede)

Während die einen auf regelmäßige Spaziergänge, Joggen oder Vereinssport setzen, bevorzugen andere den regelmäßigen Gang ins Fitnessstudio. Die Vorteile liegen auf der Hand: Dort kann wetterunabhängig trainiert werden, verschiedene Geräte erlauben die gezielte Stärkung bestimmter Muskelgruppen und wer möchte, kann Kontakte zu Gleichgesinnten knüpfen, was die Motivation nachweislich fördert. Das Wichtigste ist jedoch die Betreuung durch professionelles Fachpersonal. Dieses kann mit individuellen Trainingsplänen und weiteren Angeboten Schwachpunkte ausgleichen, gesundheit­liche Probleme reduzieren und Stärken fördern – so wie im Sportstudio Schwanewede, das seinen Kunden seit 28 Jahren in allen Fitnessfragen zur Seite steht.

Gegründet 1991 ist das Sportstudio Schwanewede eines der ältesten Fitnesscenter am Markt, was für die Kompetenz des Studios spricht. Weitere Pluspunkte sind die persönliche Atmosphäre sowie Flexibilität. „Wir nageln unsere Kunden vertraglich nicht fest, sondern möchten das diese selbst bestimmen wie lange sie bei uns trainieren wollen“, erklärte Inhaber Peter Klemm. Deshalb gestaltet er die Vertragslaufzeiten flexibel und bietet zwei kostenlose Termine zum Probetraining an. Damit möchte er Interessenten die Möglichkeit geben, für sich herauszufinden, ob es passt. „Leider haben viele schlechte Erfahrungen mit dem Abschluss von Fitnessstudioverträgen gemacht und denken, dass dies die Regel ist“. Damit spricht er die auf dem Markt verbreiteten Langzeitverträge an, aus denen man auch bei Krankheit, Umzug und Co. meistens nicht entlassen wird. Diese gibt es im Sportstudio Schwanewede nicht, ebenso wenig wie eine Anmeldegebühr.

Neben einem Kursraum, Sauna und verschiedenen Ruhebereichen drinnen und draußen, umfasst das Areal des Sportstudios auch eine Cafeteria, einen Wintergarten sowie eine Terrasse. Parkplätze sind direkt vor der Tür vorhanden. Auf insgesamt 1000 Quadratmetern Trainingsfläche finden Fitnessinteressierte die gesamte Bandbreite an Trainingsequipment. Darunter die klassischen Geräte für das Krafttraining sowie für die Förderung und den Erhalt der Beweglichkeit. Hinzu kommen elektronische Versionen. Letztgenannte können bei Bedarf als Zirkel genutzt werden. Der Vorteil: Sie erlauben eine vielseitigere und individuellere Beanspruchung der Muskulatur als die gängigen Geräte. Seit über zehn Jahren bietet Peter Klemm diese Form des Trainings an und gehört mit seinem Studio damit zu den Ersten in diesem Segment.

Eine weitere Besonderheit ist der große Freihantelbereich. „Viele Studios haben diesen inzwischen abgeschafft“, erklärt Klemm. Etwas, was er nicht verstehen kann. „Nur mit Kurz- und Langhanteln lassen sich Koordination und Gleichgewichtssinn effektiv trainieren. Das ist mit den Maschinen allein nicht möglich“. Auch den rund 100 Quadratmeter umfassenden Cardiobereich betrachtet er als unerlässlich. „Es ist erwiesen, dass das Aufwärmen vor dem Training vor Verletzungen schützt, auch wenn immer mal wieder etwas anderes behauptet wird“, so der zertifizierte Fitness- und Gesundheitstrainer. Damit für jeden etwas Passendes dabei ist, kann zwischen Rad, Crosstrainer oder Laufband gewählt werden.

Kurse von Aerobic über Bodyforming und Selbstverteidigung bis zu Rehasport ergänzen das Portfolio. Die Teilnahme an den Letztgenannten kann über alle Krankenkassen abgerechnet werden, denn das Sportstudio Schwanewede besitzt eine direkte Zertifizierung und wird regelmäßig auf seine Qualifikation hin geprüft. Durch die Zusammenarbeit mit zwei Physiotherapeuten können auch sehr spezielle Beschwerden angegangen werden.

Insgesamt 14 Mitarbeiter kümmern sich um die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden, darunter diverse Trainer. Diese erstellen die Trainingspläne, die optimal auf jeden Einzelnen hin zugeschnitten werden. Diese können alle sechs bis acht Wochen auf den neuen Leistungsstand hin angepasst werden. Auch regelmäßige Fitnesschecks sind möglich. Ob Einsteiger oder Leistungssportler, Krafttraining, Gesundheits- oder Rehasport ist dabei egal – der Schwerpunkt liegt auf Individualität. „So gut wie jeder hat inzwischen Probleme im Gelenkbereich und das immer früher. Während die Leute damals ab

30 oder 40 mit Beschwerden zu uns kamen, kommen sie heute teilweise schon mit 16 Jahren, weil sie gesundheitliche Einschränkungen haben“, so Klemm.

Sport- und Fitnessstudio Schwanewede, Dreienkamp 17, 28790 Schwanewede. Telefon: 0 42 09 / 55 00, E-Mail: info@sportstudio-schwanewede.de. Weitere Infos auch unter www.sportstudio-

schwanewede.de