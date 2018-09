Nach Erfolg der Asienspiele

Indonesien will sich um Olympia 2032 bewerben

Indonesien will sich als Gastgeber für Olympia 2032 bewerben. Nach dem Erfolg der Asienspiele in Jakarta sei das Land bereit für größere Sportveranstaltungen, sagte Präsident Joko Widodo in Bogor.